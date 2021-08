Apple décide finalement de produire les AirPods 3 en Chine

Alban Martin

Apple cherche à diversifier géographiquement sa chaîne d'approvisionnement depuis un certain temps, avec notamment le transfert de la production de la gamme AirPods au Vietnam. Mais la conjoncture actuelle a forcé la main à la firme dirigée par Tim Cook.



Apple aurait commencé à tester la production d'AirPods au Vietnam il y a plus d'un an, et il a été signalé en décembre que les fournisseurs d'AirPods d'Apple cherchaient un financement pour étendre la production.

Les AirPods 3 ne seront pas fabriqués au Vietnam

À l'origine, cette stratégie incluait également les prochains AirPods 3, mais ces plans ont changé. Selon un nouveau rapport du Nikkei Asia, Apple a dû commencer à produire en série les AirPods de troisième génération en Chine plutôt qu'au Vietnam en raison des perturbations liées aux épidémies de COVID-19.

Apple commencera à produire en masse ses derniers écouteurs AirPods en Chine au lieu du Vietnam comme prévu précédemment, ont déclaré deux personnes familières avec la situation. La société espère toujours déplacer environ 20 % de la production de nouveaux AirPods au Vietnam plus tard.

La volonté d'Apple de déplacer une partie de la production de MacBook et d'iPad au Vietnam a également été suspendu en raison de mesures de contrôle aux frontières plus strictes en Chine et au Vietnam, ce qui a entraîné un manque de ressources d'ingénierie et une chaîne d'approvisionnement incomplète.

L'un des principaux problèmes concerne justement les nouveautés qui nécessitent que les entreprises et les fournisseurs travaillent ensemble pour développer et produire un produit entièrement nouveau. Cela a été particulièrement difficile au Vietnam en raison du manque d'ingénieurs capables de travailler sur les AirPods 3 et d'autres nouveaux appareils.

Après de fortes tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine il y a deux ans, Apple, Google et Amazon ont tous pris des mesures pour transférer une partie de la production au Vietnam. Google avait prévu d’y produire la gamme Pixel 5 au début de l’année dernière, mais les smartphones ont fini par être fabriqués en Chine.

Pendant ce temps, Amazon est confrontée à des retards dans la production de sonnettes connectées, de caméras de sécurité et de haut-parleurs intelligents, alors que les chaînes de montage dans le nord du pays ont fait face à une augmentation des cas locaux de COVID et à des mesures de prévention des infections plus strictes.

Selon un analyste d'IDC cité dans le rapport, tout contre-temps au Vietnam sera probablement temporaire, car le pays s'est déjà imposé comme un autre site de fabrication clé en dehors de la Chine.

Les prochains Apple AirPods 3 devraient adopter un design similaire aux AirPods Pro, avec un nouveau boîtier, une tige plus courte et peut-être des embouts d'oreille remplaçables. Mais ils n'auront pas la réduction de bruit active. Il est fort possible qu'Apple nous les présente en septembre prochain aux côtés des iPhone 13 et iPhone 13 Pro.