Netflix active Spatial Audio sur l'application iOS

Il y a 26 min (Màj il y a 20 min)

Medhi Naitmazi

Nous vous en parlions en exclusivité en février dernier, Netflix a bel et bien activé Spatial Audio sur l'application iOS disponible pour iPhone et iPad comme vient de le noter notre confrère iGen. Cette fonction permet d'avoir un son immersif quand on regarde un film ou une série avec des écouteurs AirPods Pro ou AirPods Max.

Netflix propose des contenus immersifs avec Spatial Audio

Une fois la lecture en cours dans l'app Netflix, rendez-vous au niveau des réglages du volume du Centre de contrôle d'iOS ou d'iPadOS pour apercevoir la mention Spatial Audio qui peut également être "Convertir en audio spatial" si vous êtes sur iOS 15 pour les contenus qui n'ont pas été spécifiquement prévus pour ce format. Apple utilise l'IA pour transformer le son dans son format phare.



Pour en profiter, mettez à jour l'application Netflix sur iOS et tâchez de trouver du contenu compatible, à moins d'avoir iOS 15 pour "forcer" les films et séries.



Pour mémoire, notre informateur chez le géant du streaming nous avait expliqué que Spatial Audio était en test depuis décembre dernier. Il aura donc fallu près de neuf mois pour y avoir droit.

Pour mémoire, Spatial Audio apporte un son dynamique de style surround 3D quand vous regardez ou écoutez un contenu compatible. La fonctionnalité suit les mouvements de tête pour vous donner la sensation que le son provient de toutes les directions, comme au cinéma. Le champ sonore reste couplé à l’appareil, tandis que la voix reste synchronisée avec l’acteur ou l’action à l’écran.

Compatibilité et activation

Quels iPhone et iPad sont compatibles ? Il faut être en possession des AirPods Pro ou du AirPods Max, ainsi que d'un iPhone 7, un iPad Air 3, un iPad 6, un iPad Mini 5 ou un iPad Pro. Le tout doit tourner sous iOS 14 / iPadOS 14, ou supérieur.

Si vous n'avez pas l'option, pensez à aller dans Réglages > Bluetooth, puis touchez le bouton d’informations à côté de vos AirPods pour activer la fonction.

