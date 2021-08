La série American Horror Stories arrive sur Disney Plus

Il y a 1 heure

Alban Martin

2



Voici un contenu supplémentaire de qualité à mettre à l'actif de Disney+, le service de streaming qui regroupe désormais plus de 116 millions d'abonnés. Avec « American Horror Stories », la nouvelle série d’anthologie de Ryan Murphy et Brad Falchuk dérivée d’« American Horror Story », la firme américaine compte bien attirer un public adulte avide de sensations fortes.

Une nouvelle série phare à venir sur Disney+

Constituée de 7 épisodes, « American Horror Stories » sera disponible en exclusivité sur Star, la nouvelle catégorie qui est spécialement conçu pour les programmes adultes et qui est venue s'ajouter récemment aux côtés de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

La série sera diffusée de manière classique à un rythme hebdomadaire pendant près de deux mois. Elle se différencie de son illustre ainée en racontant chaque semaine une histoire d’horreur différente. Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray et Manny Coto en sont les producteurs délégués, ce qui permet d'assurer une continuité et une cohérence. Le premier épisode sera diffusé le 8 septembre en exclusivité sur la plateforme.

Depuis 2011, les créateurs d’« American Horror Story » ont redéfini le genre de l’horreur et la série passionne de nombreux fans qui tentent de deviner quelles nouvelles terreurs les attendront la saison suivante...

Vous l'aurez compris, « American Horror Stories » étant une série à ne pas mettre à portée de tous les yeux, Disney+ rappelle que, grâce à ses fonctionnalités de contrôle parental renforcé, la plateforme assure une expérience de visionnage adaptée à tous les membres de la famille. Les parents peuvent ainsi restreindre l’accès à certains contenus et/ou créer des profils verrouillés par un code PIN afin de permettre aux plus jeunes de naviguer dans un univers totalement sécurisé.



Dans tous les cas, il faudra un abonnement à 8,99€ par mois ou 89,90€ par an (ce qui est plus avantageux) pour profiter des tous les Disney, Marvel, Star wars et autres sagas originales exclusivement disponibles sur Disney Plus.



En attendant la sortie de la série, voici le trailer vidéo :