L'application compagnon de Fitness Boxing 2 pointe le bout de son nez au Japon

Récemment, Nintendo a fait l'annonce de l'arrivée du second opus de Fitness Boxing à destination de la console Nintendo Switch. Ainsi, le jeu permet de faire du sport tout en s'amusant directement avec ses Joy-Con, en rythme avec la musique.

Ce que l'on ne savait pas en revanche, c'est que le studio Imagineer travaillait également sur une application compagnon officielle pour la sortie de celui-ci. Depuis quelques heures, il est possible de la précommander sur l'App Store japonais, tout en donnant quelques informations sur cette dernière.



Le trailer du jeu :

Attrapez vos manettes Joy-Con et bougez et boxez en rythme avec Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, qui propose une multitude de musiques, d'exercices et de modes sur lesquels bouger en solo ou en duo !