Withings rachète l'application de fitness et nutrition 8fit

Il y a 3 heures

Applications iPhone Geekeries

Alban Martin

Réagir



Withings vient d'annoncer le rachat de 8fit, une application de planification personnalisée de la forme physique et de la nutrition, pour un montant inconnu. L'opération permettra à Withings, qui fabrique un vaste écosystème d'appareils connecté autour de la santé, de créer un produit à abonnement qui s'intègre à l'ensemble.

Withings x 8fit

Dans un communiqué, la société a déclaré qu'elle serait désormais en mesure de développer des "programmes personnalisés" combinant les données, collectées à partir de son matériel, "avec des informations exploitables qui permettent aux utilisateurs de modifier leur comportement". Le PDG Mathieu Letombe a ajouté qu'il était temps pour l'entreprise :

[...] d'entrer dans l'ère du "produit-service-données", en combinant les données de santé personnelles avec des plans de bien-être personnalisés.

C'est la deuxième acquisition que Withings a réalisée ces derniers mois, après Impeto Medical à la mi-janvier, qui a construit une méthode de détection des neuropathies périphériques. Cette technologie a déjà été intégrée dans le nouveau Body Scan, avec la promesse que l'appareil pourra identifier une mauvaise fonction nerveuse et offrir des conseils pour y remédier. La startup française a également promis d'investir plus de 30 millions d'euros au cours des trois prochaines années pour développer sa capacité à offrir un soutien personnalisé et adapté pour permettre aux utilisateurs d'être en meilleure santé et d'atteindre leurs objectifs de remise en forme.

Cette acquisition illustre également la précarité de la situation actuelle pour pratiquement toutes les entreprises de wearables dans ce secteur. La vente d'une seule pièce de matériel ou d'appareils sur un cycle pluriannuel ne génère pas les revenus nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'entreprise à long terme. Apple, Fitbit, Oura et bien d'autres ont opté pour un modèle de revenus récurrents, en proposant un service d'abonnement pour débloquer toute la puissance des appareils que vous avez achetés. De son côté, Peloton n'a pas réussi ce virage et est en très mauvaise posture.



Il est probable que de nombreuses fonctionnalités de 8fit seront intégrées à l'application Health Mate de Withings, leader de sa catégorie, au fil du temps, moyennant un coût. À ce propos, 8fit coûte actuellement 80 dollars par an après un essai initial gratuit. Et elle fut citée parmi les top apps 2016 du côté d'Apple.