Steve Jobs voulait proposer un iPhone nano en octobre 2010

Voilà bientôt 10 ans qu'il nous a quittés... 10 années qu'il a laissé Apple orphelin, malgré un successeur à la hauteur des attentes : Steve jobs était bien plus qu'un génie, il était...

De nouveaux documents mis au jour dans le cadre de la bataille juridique entre Apple contre Epic offrent des détails intéressants sur l'histoire de la relation entre Facebook et la firme de...

Steve Jobs était tellement motivé pour sortir un iPhone 4 en version "nano" qu'il avait même baptisé son projet "iPhone nano plan" dans les mails qu'il envoyait. Le cofondateur avait également demandé au designer d'Apple (à l'époque Jony Ive ) de concevoir un modèle ou un rendu de ce à quoi pourrait ressembler un iPhone nano. Dans l'esprit de Steve Jobs, cet iPhone nano devait se baser sur l'iPod Touch , il ne souhaitait pas un copier/coller du design, mais plutôt partir du design de l'iPod Touch et effectuer des modifications . L'objectif principal était de proposer un iPhone dont le coût de production ne serait pas élevé ce qui permettrait de vendre un iPhone moins cher sans toucher à la marge de bénéfice réalisée sur chaque vente. Malheureusement, le projet iPhone nano n'a jamais vu le jour , probablement à cause des problèmes de santé de Jobs qui l'ont empêché d'avancer sur certains projets qui lui tenait à cœur. Quoi qu'il en soit, après la disparition du cofondateur, aucun membre de l'équipe de direction n'a osé ressortir le projet de l'iPhone nano, certainement parce que la tendance des "grands écrans" sur les smartphones Android a poussé Apple à se désintéresser complètement des écrans inférieurs à 5 pouces.

Le procès qui a opposé Apple contre Epic Games n'a pas encore dévoilé toutes ses révélations , d'après le média The Verge , des mails rédigés par Steve Jobs en personne ont été mis en avant par les avocats du géant californien. En octobre 2010, Jobs réfléchissait à proposer une version d'iPhone moins coûteuse (dans le même style que le SE que nous connaissons aujourd'hui), le cofondateur d'Apple souhaitait augmenter la part de marché de l'iPhone, mais aussi d'iOS qui se faisait progressivement grignoté par Android. Steve Jobs avait exprimé à plusieurs des membres de la direction d'Apple qu'il serait intéressant de proposer aux clients un "iPhone nano" , comprenez par là une version miniature de l'iPhone 4 qui était à l'époque la dernière génération de smartphone disponible chez Apple. Dans les mails, Steve Jobs expliquait la nécessité de proposer de meilleurs arguments pour vendre l'iPhone, le cofondateur d'Apple évoquait aussi la "Sainte guerre avec Google", la firme de Mountain View énervait énormément Steve Jobs qui avait toujours considéré Android comme une pâle copie d'iOS.

Sous l'ère Steve Jobs, les iPhone avec de grands écrans étaient quelque chose d'inimaginable, le cofondateur d'Apple ne comprenait pas l'intérêt d'avoir un écran supérieur à 4 pouces puisque cela allait compliquer l'utilisation du smartphone. Dans les mails inédits qui ont transité lors du procès contre Epic Games, on aperçoit plusieurs échanges de Steve Jobs qui rêvait d'un... iPhone nano !

