Apple lance une app pour contribuer à l'amélioration de Siri

Il y a 36 min

Julien Russo

Si vous êtes un utilisateur régulier du HomePod ou de Siri sur les divers produits Apple, vous avez probablement remarqué que l'assistant vocal de la firme de Cupertino a un gros retard par rapport à la concurrence. Quand on regarde l'intelligence artificielle d'Amazon et de Google, on comprend vite qu'Apple a encore beaucoup d'effort à faire pour améliorer Siri.

Apple a besoin d'aide pour Siri

Apple a été l'une des rares entreprises à adopter un comportement complètement différent avec son assistant vocal, alors que la concurrence exploite énormément les enregistrements de vos requêtes dans un but d'amélioration, Apple préfère préserver votre vie privée.

Cette bienveillance a un prix, puisqu’aujourd'hui Siri a cumulé du retard ce qui pénalise les ventes de HomePod qui restent en retrait face aux Échos d'Amazon et les enceintes de Google.



Le géant californien vient de se fixer un objectif : améliorer la pertinence des réponses de Siri dans plusieurs langues. L'anglais est concerné, mais également le français !

Apple vient de lancer une application iOS, iPadOS et macOS appelée "Étude vocale Siri", elle est disponible sur l'App Store, mais uniquement sur lien direct, il est impossible de la trouver via une recherche.

Cette nouvelle application visant à améliorer l'assistant vocal n'est accessible que sur invitation, vous pouvez la télécharger, mais vous serez bloqué dès le démarrage puisqu'il vous faudra un identifiant de participation que fournit exclusivement Apple France.

Comme l'explique TechCrunch, le fonctionnement de l'application est simple, vous avez une mise en situation avec une question d'un utilisateur, une réponse de Siri et vous devez juger si la réponse est correcte et si le contexte est bon.

Dans le cas contraire, vous pouvez apporter la réponse qui serait d'après vous la mieux adaptée à la question de l'utilisateur.

À travers cette étude vocale, Apple cherche à enrichir Siri sur sa capacité de répondre à plus de questions, mais aussi à renforcer la fiabilité des réponses aux questions déjà prises en charge.



Autre aspect intéressant de l'étude, Apple va vous faire écouter de courts enregistrements que Siri n'a pas compris ou mal entendu. Vous aurez affiché en écrit ce que l'assistant vocal a saisi et vous pourrez rectifier avec ce que vous avez compris.



L'application Étude vocale Siri a été officiellement lancée le 9 août en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, à Hong-Kong, en Inde, en Italie, en Irlande, au Japon, en Nouvelle-Zélande, à Taïwan et au Mexique.

Cela montre l'ambition d'Apple à améliorer son assistant vocal. Avec un Siri plus fiable, c'est l'assurance de vendre plus de HomePod et d'apporter un argument supplémentaire à tous les produits qui prennent en charge l'assistant vocal (c'est-à-dire à peu près tous).



En ce qui concerne l'invitation, aucune indication n'a été transmise pour savoir comment Apple sélectionne les participants à l'étude, il se peut que cela soit exclusivement réservé aux employés en Apple Store et dans les bureaux.