Facebook lance des salles de réunion en VR grâce à Horizon Workrooms

Il y a 3 heures

Julien Russo

Avec la pandémie que nous vivons, nous avons été obligés de changer de façon de travailler. Exit les réunions à 20 personnes dans une salle autour d'une table, maintenant tout se passe à distance sur des applications comme Zoom, FaceTime ou Microsoft Teams. Le groupe de Mark Zuckerberg a décidé de révolutionner les réunions à distance grâce à la réalité virtuelle. Tenez-vous bien, c'est impressionnant !

Voici Horizon Workrooms

Facebook vient de faire une annonce pour le moins spectaculaire, afin de rapprocher les équipes d'entreprises qui sont en télétravail depuis maintenant plus d'un an, le réseau social a inventé les salles de réunion en réalité virtuelle.

La nouveauté s'appelle Horizon Workrooms, elle vous propose de créer un avatar à votre image puis d'accéder à une salle de réunion où vous retrouverez vos collègues sous forme eux aussi d'avatar.

Horizon Workrooms se rapproche le plus possible d'une situation réelle, vous êtes assis autour d'une grande table, avec vos collègues autour, un grand écran pour les présentations et des fenêtres qui vous montrent l'extérieur.

Le communiqué de presse explique :

Workrooms est notre expérience de collaboration phare qui permet aux gens de se réunir pour travailler dans la même salle virtuelle, quelle que soit la distance physique. Il fonctionne à la fois sur la réalité virtuelle et sur le web et est conçu pour améliorer la capacité de votre équipe à collaborer, à communiquer et à se connecter à distance, grâce à la puissance de la réalité virtuelle, que ce soit pour réfléchir ou créer un tableau blanc sur une idée, travailler sur un document, entendre les mises à jour de votre équipe, traîner et socialiser, ou tout simplement avoir de meilleures conversations qui se déroulent plus naturellement.

Facebook annonce une tonne de fonctionnalités pour les Workrooms :

Vous aurez la possibilité d'avoir devant vous un ordinateur et un clavier (toujours en réalité virtuelle). Vous pourrez prendre des notes, utiliser un logiciel ou encore surfer sur internet pendant la réunion !

Cela est possible grâce à la nouvelle application compagnon Oculus Remote Desktop , elle permet d'accéder (du même style que TeamViewer) à un Mac ou un PC sous Windows en fonctionnement.

Le matériel nécessaire

Disponible en version bêta, Horizon Workrooms s'adresse essentiellement aux détenteurs de casques Oculus Quest 2 (on fait marcher l'écosystème !). Pour ceux qui n'ont pas le casque VR de Facebook, il sera possible de rejoindre la réunion via un appel vidéo, l'hôte devra envoyer un lien spécial et le salarié sera affiché sur un écran dédié que verront tous les participants en réalité virtuelle.

Pour profiter de l'audio spatial, il vous faudra un casque ou des écouteurs compatibles, chez Apple on retrouve les AirPods Pro ou l'AirPods Max, mais rassurez-vous il existe d'autres alternatives parfois moins coûteuses.

Retrouvez l'intégralité de la communication de Facebook