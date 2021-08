La sortie de WhatsApp sur iPad est imminente

WhatsApp pour iPad pourrait enfin arriver après des années d'attente dont quatre de rumeurs. Depuis quelques mois, Facebook travaille sur la compatibilité multi-appareils et Mark Zuckerberg lui-même a déjà laissé entendre que l'application était effectivement prévue pour la tablette d'Apple. Cette fois, voici des preuves concrètes.



Selon les spécialistes du "reverse engineering" WABetainfo, les développeurs de WhatsApp travaillent enfin sur un vrai service multi-appareils, et les utilisateurs pourront utiliser un iPad comme nouvel appareil lié.

Le site web indique que même les tablettes Android sont également prévues pour prendre en charge les fonctionnalités multi-appareils sur WhatsApp. Avant cela, la première étape du groupe Facebook consiste à lancer la prise en charge multi-devices jusqu'à quatre appareils Mac, PC et smartphones, ce qui permettra d’avoir la messagerie sur de grands écrans sans avoir besoin de son iPhone à côté.

Grâce à la compatibilité multi-appareils, les utilisateurs pourront rester connectés à WhatsApp même sans téléphone sous la main. Mais le plus intéressant pour les clients Apple, c’est que WhatsApp développe une version de l’app pour iPad qui sera publiée dans une prochaine mise à jour, ce qui signifie que nous devrions la découvrir dans les prochaines semaines.

WABetainfo explique qu'il s'agira d'une application native qui fonctionnera indépendamment de votre iPhone, et que ceux qui testent WhatsApp bêta via TestFlight pourront utiliser l'application sur iPad très prochainement. Et pour appuyer leurs propos, ils ont publié deux captures qui mentionnent l’iPad. Ils ont activé une fonction en cours de développement dans la bêta actuelle de WhatsApp.

NEWS: WhatsApp is finally working on multi-device 2.0, and you can use iPad as new linked device ☄️

Android tablets are also planned to support multi-device on WhatsApp for Android!



It's under development and it will be released in a future update. Follow me to discover more 💚 pic.twitter.com/rND4xQfBDj