Apple Plans : aux États-Unis, la fonction de notation évolue

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir



Apple continue d'améliorer d'année en année son application de navigation Plans, apportant notamment un côté communautaire avec l'intégration des notes de Yelp et TripAdvisor. Seulement, il semblerait que la Pomme veuille aller encore plus loin et, à terme, se débarrasser des deux services pour n'utiliser que son propre réseau d'utilisateurs.

Aux États-Unis, depuis cette nuit, il est désormais possible d'évaluer des centres d'intérêt, des restaurants et d'autres lieux depuis iOS 14 et iOS 15.

Aux États-Unis, les utilisateurs peuvent évaluer des centres d'intérêt sur Plans

Il semblerait que la Pomme ait procédé à une mise à jour de son application Apple Plans, puisque les utilisateurs américains ont désormais la possibilité de mettre un pouce en haut ou un pouce en bas pour la plupart des lieux.



L'évaluation ne s'arrête pas là, puisqu'en appuyant sur l'un des pouces, il devient alors possible d'attribuer des notes pour diverses catégories, telles que les produits, le service à la clientèle, la nourriture, l'atmosphère... Pour crédibiliser leurs notations, il est également possible d'uploader des photos.



À l'heure actuelle, le système d'évaluation natif d'Apple Maps est affiché à côté des évaluations de Yelp qui sont fournies pour divers lieux. Reste désormais à savoir si Apple souhaite faire disparaitre Yelp et TripAdvisor...



Source