Spotify lance les abonnements premium aux podcasts (jusqu'à 150$/mois)

Au-delà de cette date, Spotify se prendra une petite commission de seulement 5% , ce qui reste (il faut l'avouer) très raisonnable, surtout quand on compare avec Apple qui récupère une commission de 30% puis 15% la deuxième année d'activité. Ajoutez à cela le paiement nécessaire de 19,99$/an pour rejoindre le programme Apple Podcasters.

Se lancer sur un nouveau marché comme celui-ci est délicat , puisqu'il faut convaincre les utilisateurs de souscrire, mais surtout les créateurs de podcasts. On ne va pas se le cacher, les abonnements premium pourront fonctionner que si le catalogue est riche et variée . Pour inciter les podcasts habituellement payants à venir sur Spotify, la firme suédoise va proposer aux créateurs de conserver 100% des revenus des abonnements sur une durée limitée, autrement dit jusqu'en 2023 .

Si on peut se dire qu'Apple a donné envie à Spotify de passer aux contenus premium pour les podcasts, en réalité ce n'est pas vraiment le cas... La firme suédoise expérimente cette nouveauté depuis le mois d'avril , soit bien avant qu'Apple annonce le lancement des abonnements payants sur son application Apple Podcasts. Les podcasts premium sont disponibles dès maintenant aux États-Unis et de nouveaux pays vont prochainement rejoindre, Spotify a annoncé que les abonnements s'étendront début septembre vers plusieurs pays européens.

Spotify est en recherche constante d'augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice, le service de streaming pourrait bien avoir trouvé une nouvelle source de revenu , plutôt bien pensé ! En effet, les créateurs de podcasts aux États-Unis ont désormais la possibilité de permuter l'accès de leurs podcasts de la gratuité à l'abonnement mensuel avec un tarif jusqu'à 150$/mois . Les créateurs pourront définir le prix de l'abonnement mensuel et Spotify touchera une petite commission sur chaque prélèvement de cette somme. Côté utilisateur, le paiement se fera en même temps que l'abonnement mensuel Spotify, c'est-à-dire que vous aurez vos 9,99€/mois + le prix des podcasts auxquels vous serez abonnés.

Payer un abonnement mensuel à Spotify ne va bientôt plus suffire, certains créateurs de podcasts vont prochainement vous demander de payer un abonnement mensuel pour pouvoir écouter les nouveaux épisodes qu'ils publieront. C'est le nouveau système que met en place Spotify aux États-Unis, la firme suédoise a lancé aujourd'hui les abonnements premium !

