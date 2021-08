Facebook Messenger entre dans une nouvelle ère (envoi d'argent, effets de messages...)

Facebook Messenger est aujourd'hui l'une des applications les plus populaires dans la catégorie des messageries instantanées. Souhaitant voir ce succès se prolonger aussi longtemps que possible, le groupe de Mark Zuckerberg vient d'annoncer ajouter un grand nombre de nouveautés pour continuer à attirer toujours plus d'utilisateurs réguliers.

Découvrez les nouveautés de Facebook Messenger

Le temps passe vite, ça fait aujourd'hui 10 ans que l'application Facebook Messenger est disponible sur l'App Store et le Google Play Store, boudé au début par les utilisateurs qui voulaient continuer à discuter via Facebook sans avoir besoin de télécharger une autre application, Messenger est aujourd'hui adopté par tous !

Avec la concurrence toujours plus féroce, Facebook a décidé de muscler son application en y apportant une masse de divertissements et de nouvelles fonctionnalités qui vont changer la vision que vous avez de Facebook Messenger.



L'application de messagerie instantanée propose déjà des jeux et sondages depuis déjà pas mal de temps, mais Facebook vient d'annoncer que ces deux catégories vont s'améliorer. En effet, une nouvelle rubrique de jeu appelée Pool Games va voir le jour et vous permettra de jouer avec vos proches à des petits jeux qui vous aideront à passer le temps.

La catégorie "Sondage" va aussi évoluer avec la section Most Like To, il sera possible de poser des questions ouvertes sans imposer des réponses déjà prédéfinies lors de la création du sondage. Une magnifique idée pour les conversations de groupe où vous souhaitez récupérer l'avis personnalisé de tous les participants.

Facebook va aussi proposer des animations lors de l'envoi de vos messages, le concept sera exactement le même que ce qu'on trouve déjà sur iMessage.

L'avantage qu'aura Facebook, c'est que les animations seront nettement plus nombreuses et diversifiées que ce que propose Apple sur son application.



À l'occasion de l'anniversaire des 10 ans de Messenger, Facebook offre également à l'ensemble de ses utilisateurs un pack de stickers inédit, un effet AR et un Soundmoji d'anniversaire !

Pour accentuer l'ambiance de célébration, essayez notre nouveau thème de chat Anniversaire et notre pack d'autocollants spécialement conçu pour les 10 ans de Messenger. Remplissez le ciel de ballons violets et bleus avec notre arrière-plan Birthday Balloon 360 et soufflez les bougies d'anniversaire avec notre effet Birthday AR.



Vous pouvez également envoyer une chanson d'anniversaire entraînante Soundmoji et utiliser un effet de message pour ajouter une salve de confettis à votre message de célébration ou même l'emballer avec un nœud.

Les paiements entre amis aux États-Unis

Exclusivement disponible aux États-Unis, Facebook lance la possibilité d'envoyer et de recevoir de l'argent directement via une conversation sur Messenger. Le service sera identique à ce que peuvent connaître les Américains avec Apple Pay Cash.

Lors d'un virement via Facebook Messenger, vous aurez la confirmation que le virement a bien été expédié, la date et l'heure de la transaction, mais aussi le moyen de paiement utilisé (pour faire simple, il faut lier sa carte bancaire à Facebook Messenger).

Autre ajout sympathique dans la "mise à jour anniversaire", c'est la facilité de partager un contact, en seulement quelques appuis, vous allez pouvoir partager le profil Facebook d'un ami.



