Mise en vente le 17 septembre pour les iPhone 13 et AirPods 3 ?

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Alban Martin

5



Alors que nous avions évoqué le 14 septembre pour le keynote des iPhone 13, voilà qu’une source chinoise précise que la commercialisation aura lieu le vendredi 17 septembre. Une information plausible et qui s’accompagne d’une capture d’écran où l’on voit également les futurs AirPods 3.

Lancement de l’iPhone 13 le 17 septembre ?

Selon une image repérée par le site IT Home sur le compte Weibo @PandaIsBald, les quatre modèles d'iPhone 13 seront mis en vente le 17 septembre, suivis des AirPods 3 le 30 septembre.

Mis à part l'image, qui pourrait être facilement falsifiée, IT Home n'offre aucune autre information supplémentaire pour étayer ses propos, et le site n’a pas forcément bonne réputation sur la partie rumeurs.

Cela dit, avec le retour d'Apple à son calendrier de lancement traditionnel de septembre, les dates ci-dessus pourraient facilement s'avérer correctes. Daniel Ives, analyste de Wedbush, a suggéré que l'iPhone 13 sera lancé dans la troisième semaine de septembre, qui serait la semaine du 13 au 17 septembre. D'après les événements de lancement passés, le 7, 14 septembre et le 21 septembre sont toutes des dates probables où nous avons pu voir les nouveaux modèles d'iPhone dévoilés. La date du 17 pourrait être celle des précommandes avec un lancement la semaine suivante ou même celle d’après.

Les nouveaux iPhone 13 se concentreront fortement sur les capacités de l'appareil photo, y compris avec les modes ProRes et portrait pour les vidéos. Les nouveaux téléphones comprendront également une encoche plus petite, des batteries plus grandes et des performances améliorées. Les AirPods 3 d'Apple devraient avoir un facteur de forme similaire aux AirPods Pro, dotés d'un nouveau boîtier, d'une tige plus courte et peut-être d'embouts remplaçables. Le tout sans réduction de bruit active, et avec un prix plus élevé que les 179€ des AirPods 2 actuels, de quoi relancer l’intérêt pour les AirPods reconditionnés.