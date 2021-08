TestFlight pour Mac est disponible en bêta pour les développeurs

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Apple a informé les développeurs que la version bêta de TestFlight pour Mac est désormais disponible et peut être utilisée pour tester les applications Mac. Il s’agit de la version 3.2 qui reste évidemment compatible avec l’iPhone et l’iPad.

TestFlight 3.2 est compatible avec MacOS

Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la version bêta de TestFlight pour Mac depuis le Dev Center et peuvent utiliser l'application pour tester leurs propres applications et celles d'autres développeurs sur macOS Monterey bêta 5. TestFlight pour Mac, comme TestFlight pour iOS, permet aux développeurs de tester facilement les versions bêta de applications macOS avant la version finale.

Utilisez la version bêta de TestFlight pour Mac pour tester vos applications Mac. Vous pouvez inviter les développeurs Apple enregistrés à télécharger cette version bêta et à l'utiliser pour tester vos applications sur macOS Monterey beta 5.



Apple indique que lors de l'utilisation de cette version de TestFlight sur ‌macOS Monterey‌, les utilisateurs doivent quitter la version bêta d'une application Mac native déjà installée avant de la mettre à jour. De plus, VoiceOver n'est pas non plus entièrement fonctionnel dans la première bêta de TestFlight pour Mac.



Apple sollicite les retours des développeurs via l'assistant de commentaires disponible dans ‌macOS Monterey‌. La version bêta de TestFlight 3.2 peut être téléchargée à partir de l’onglet « Downloads » du Dev Center et ‌macOS Monterey‌ est donc requis pour l'utiliser.



Pour mémoire, TestFlight est un service racheté par Apple en 2014 qui permet de déployer des apps bêtas auprès de plusieurs milliers d’utilisateurs sélectionnés avant une éventuelle sortie sur l’App Store.