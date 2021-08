Apple : une cybersécurité bientôt renforcée

Alexandre Godard

Une réunion de la plus haute importance s'est tenue mercredi matin entre le président américain Joe Biden et les GAFAM. Une réunion dont l'objectif principal était le renforcement global du système de cybersécurité américain.

La sécurité avant tout !

Selon les informations de Bloomberg, les GAFAM et donc Apple sont en pleine réflexion sur un renforcement au niveau de la cybersécurité de leurs entreprises. Pas plus tard qu'hier matin, le président américain Joe Bien et les PDG des entreprises concernées se sont réunis afin de discuter et trouver ensemble une solution efficace.



Suite à cette réunion inédite, la Maison Blanche a tout simplement fait comprendre que les entreprises présentes lors de cette réunion ont promis de tout faire pour soutenir et améliorer la cybersécurité américaine. Pour ce qui est d'Apple précisément, Tim Cook aurait promis de rendre sa chaîne d'approvisionnement plus sécurisée et encore plus infaillible.



Du côté d'Apple on évoque trois points à améliorer à savoir une adoption de l'authentification multifacteur, une meilleure formation autour de la sécurité et un temps de réponse quasi-nul pour ce qui est des incidents.

De l'autre côté, chez Google, on prévoit d'investir la somme de 10 milliards de dollars sur les cinq prochaines années-là aussi dans le but de renforcer tout ce qui touche à la cybersécurité. On note d'ailleurs la promesse de former 100 000 américains dans ce domaine.



Microsoft semble également vouloir s'investir à fond car on note une promesse de 20 milliards de dollars sur cinq ans pour renforcer et améliorer les outils de sécurité ainsi qu'un investissement de 150 millions de dollars destinés aux agences du gouvernement qui ne sont pas à jour au niveau du système de sécurité.



Amazon quant à lui promet de mettre en place un système de connexion/authentification encore plus efficace et sécurisé que celui présent actuellement pour ses clients. La mise en place d'une formation de sensibilisation sur la sécurité est également au programme.



Pour finir, IBM va concevoir une toute nouvelle solution pour le stockage de données des entreprises et formera également au moins 150 000 personnes sur trois ans afin qu'ils développent des compétences dans la cybersécurité.