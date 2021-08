Google va payer 15 milliards pour être le moteur de recherche par défaut de Safari

Google est aujourd'hui le moteur de recherche numéro 1 dans le monde, cependant ce statut très avantageux a un certain coût. Tous les ans, la firme de Mountain View réalise un virement de plusieurs milliards de dollars pour qu'Apple privilège son moteur de recherche plutôt que ceux des concurrents comme Bing ou Yahoo. Selon des analystes, pour l'année 2021, le montant que paie Google à Apple devrait être spectaculaire !

15 milliards pour que Google soit le moteur de recherche par défaut

Avec ses iPhone, iPad et Mac, Apple possède un nombre impressionnant de clients dans le monde, des personnes qui sont pour la plupart ancrées dans l'écosystème d'Apple et qui ne peuvent pas être atteintes par Google.

Pour que les fidèles d'Apple utilisent son moteur de recherche, la firme de Mountain View débourse énormément d'argent tous les ans afin d'être le moteur de recherche par défaut de Safari sur la version mobile, tablette et ordinateur.



Du côté d'Apple, imposer un moteur de recherche concurrent dès le premier démarrage d'un appareil, ce n'est pas dans l'esprit de l'entreprise. Cependant, cette vision des choses change radicalement quand une collaboration permet de générer des milliards de dollars.



Tous les ans, Google réalise un virement de plusieurs milliards de dollars pour convaincre Apple de sélectionner son moteur de recherche par défaut plutôt que ceux des concurrents qui eux aussi sont prêts à mettre beaucoup d'argent, mais certainement pas en milliards de dollars...

Si Apple reste silencieux quant à la somme que donne Google, des analystes se penchent tout de même sur cette fameuse transaction top secrète.

Selon l'analyste Tony Sacconaghi, Google consacrerait un budget de 15 milliards de dollars en 2021 pour imposer son moteur de recherche sur l'ensemble des produits Apple.

Cette somme serait même en forte hausse puisqu’avant 2020, Google investissait la somme de 8 milliards de dollars, puis cela est monté à 10 milliards de dollars en 2020 pour encore évoluer en 2021 !



Ce montant qui est en constante croissance pourrait s'expliquer par la détermination de Microsoft d'imposer son moteur de recherche Bing. Google aurait une certaine angoisse de voir la situation tourner à son désavantage et qu'Apple collabore avec Microsoft.

Il faut dire que Bing est très loin derrière Google sur le marché mondial, mais c'est le moteur de recherche qui arrive le plus facilement à attirer de nouveaux utilisateurs, de plus la firme de Mountain View a remarqué que quand l'un de ses utilisateurs s'habitude à Bing, c'est très rare qu'il fasse marche arrière.



Combien de fois encore ce contrat entre Apple et Google va-t-il se renouveler ? Chez Apple on parle d'une évidence de proposer le moteur de recherche Google à ses utilisateurs puisque c'est le plus populaire et le plus utilisé dans le monde. Par contre... L'évidence serait-elle toujours la même sans ce juteux deal qui se réitère tous les ans ? Pas sûr !



