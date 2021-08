iCloud Private Relay : le VPN d’Apple sera désactivé et en bêta sur iOS 15

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Lorsque iOS 15 et iPadOS 15 seront lancés cet automne, le relais privé iCloud sera inclus contrairement à SharePlay notamment, mais Apple prévoit de fournir son VPN sous forme de bêta avec des fonctionnalités limitées.

Du retard pour la fonction Private Relay

Selon les notes de version d'Apple pour la bêta 7 d'iOS 15, le relais privé iCloud sera publié en bêta publique pour permettre à Apple de "récupérer des commentaires supplémentaires et d'améliorer la compatibilité" avant le lancement officiel de la fonctionnalité.

Ainsi, lorsque iOS 15 et les autres mises à jour seront publiées, iCloud Private Relay sera disponible pour les clients, mais il sera officiellement en cours de développement.

Dans les dernières versions bêta d'iOS 15 et d'iPadOS 15, le relais privé iCloud est maintenant répertorié comme ceci :

Le relais privé est actuellement en version bêta. Certains sites Web peuvent avoir des problèmes, comme afficher du contenu pour la mauvaise région ou exiger des étapes supplémentaires pour se connecter.

A quoi ça sert Private Relay ?

Le relais privé iCloud est un service VPN conçu pour s'assurer que le trafic via le navigateur Safari sortant d'un iPhone, iPad ou Mac est chiffré via deux relais Internet distincts afin que les entreprises ne puissent pas utiliser d'informations personnelles telles que l'adresse IP, la localisation et l'activité de navigation pour créer des profils détaillés sur les utilisateurs d'appareils Apple.

Avec sept bêtas maintenant publiées, nous approchons de la fin de la période de test pour iOS 15. Nous pouvons nous attendre à ce que le nouveau firmware en septembre en version finale, aux côtés des iPhone 13 qui devraient être présentés le 14 du mois prochain.