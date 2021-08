Tesla propose maintenant des widgets sur son application iOS

Cela fait maintenant presque 1 an que les widgets existent sur iOS, si beaucoup d'applications ont sauté le pas dès les premières semaines après la mise en ligne d'iOS 14, pour d'autres apps, ça a pris plus de temps. C'est le cas de Tesla qui propose enfin les widgets dans son application iOS. Découvrez à quoi ils ressemblent et ce qu'ils affichent comme informations !

Les widgets Tesla sont disponibles

Si vous êtes propriétaire d'une Tesla et utilisateur régulier de l'application sur votre iPhone, une importante mise à jour est disponible depuis seulement quelques heures.

La version 4.0.0 apporte plusieurs nouveautés parfois très attendues par la communauté, voici la liste communiquée par les développeurs de l'entreprise :

Nouvelle page d'accueil véhicule et énergie

Expérience simplifiée pour la Sortie auto

Amélioration du support de la clé sur téléphone - le véhicule n'a plus besoin d'être sélectionné

Envoyer les commandes au véhicule dès le lancement de l'application

Utilisez la mise hors réseau pour déconnecter votre domicile du réseau avec le Powerwall

Faites vos courses sur le catalogue Tesla et gérez vos commandes (disponible dans certains pays)

Visualisez l'historique de Supercharge et la possibilité de payer les sommes dues pour les Supercharges ou les montants dus pour l'entretien (disponible dans certains pays)

Ce qui n'est pas mentionné dans la liste, c'est l'arrivée des widgets. En effet, l'entreprise d'Elon Musk vous propose maintenant d'afficher des informations sur votre véhicule directement sur l'écran d'accueil de votre iPhone, sans avoir besoin d'ouvrir l'application.



Deux tailles de widget ont été développées par Tesla, on retrouve un widget petit format qui occupe l'emplacement de 4 applications et un format plus large qui remplace 8 applications. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux, à prendre en compte que les informations sont exactement les mêmes sur les deux formats de widget !

Qu'est-ce qu'indiquent les widgets ?

Pour la première apparition des widgets avec l'application Tesla, l'entreprise a choisi d'être assez "light", en effet les informations qui sont le plus consultées par la communauté Tesla ont été mis en avant. Vous retrouverez : le nom de votre voiture, son niveau de charge, le statut d'activation du mode Sentinelle, l'état de verrouillage, une belle photo de votre voiture (avec la couleur correspondante) ainsi que le temps depuis le dernier rafraîchissement des données.



La mise à jour est disponible sur l'App Store, si vous téléchargez la dernière version et que les widgets ne sont pas visibles lors de la tentative d'ajout, il faut désinstaller puis réinstaller l'application (un retour d'expérience de certains clients...).

Loving the new redesigned Tesla app update. It even has iOS 14+ Home Screen widget support! #Tesla pic.twitter.com/28T13hl6Bh — Taimur Asad (@TaimurAsad) August 26, 2021

