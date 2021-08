Apple lance le News Partner Program qui réduit la commission des apps des médias

William Teixeira

Les différentes poursuites pour pratiques anticoncurrentielles et commission abusives semblent apporter des résultats puisqu’on constate un changement de comportement chez Apple. Alors que les médias étaient au même niveau que les autres applications sur l'App Store, elles vont pouvoir rejoindre un programme spécial qui les aideront à réduire la terrible commission de 30%.

Apple lance un nouveau programme

Pour les développeurs indépendants ou venant d'un grand groupe, Apple a proposé l'année dernière de s'inscrire au programme App Store Small Business, il s'agit d'une opportunité pour réduire la commission de 30% à 15% si vos revenus annuels ne dépassent pas le million de dollars.

En apprenant cette nouveauté, les médias voulaient eux aussi rejoindre ce programme permettant d'avoir une commission plus avantageuse, mais Apple avait exprimé à l'époque que ce n'était pas possible pour le moment.



Aujourd'hui, la firme de Cupertino répond enfin aux médias qui souhaitent profiter d'une commission plus basse sur l'App Store.

Le géant californien a lancé le News Partner Program, il s'agit d'un tout nouveau programme exclusivement destiné aux médias basés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Apple n'exclut pas après une extension de l'éligibilité aux médias des autres pays, mais pour l'instant ce n'est pas d'actualité !

Quand un média est accepté dans ce programme, il bénéficie instantanément de la commission à 15% au lieu de 30% (sur une durée indéterminée et sans limites de revenus).

Pour le moment, le programme se concentre essentiellement sur les publications avec un abonnement mensuel qui sont proposées au format d'Apple News.

Le programme News Partner est conçu pour les publications d'actualités par abonnement qui fournissent leur contenu à Apple News au format Apple News. Les éditeurs qui travaillent avec Apple News peuvent bénéficier d'un taux de commission de 15 % sur les abonnements d'achat intégrés admissibles dès le premier jour. En outre, le programme de partenaires de presse aidera à soutenir, à financer et à collaborer avec des organisations de premier plan dans le monde entier qui éduquent les consommateurs de nouvelles sur l'éducation aux médias et qui poursuivent leurs efforts pour diversifier les salles de presse et la couverture de l'actualité.

Apple détaille l'ensemble des règles pour rejoindre le News Partner Program :

Vous devez maintenir une chaîne Apple News robuste en Australie, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, et publier tout le contenu sur cette chaîne au format Apple News. Si vous êtes basé en dehors de ces régions et que vous ne publiez pas au format Apple News, vous devez partager du contenu via un flux RSS.

La fonction principale de votre application doit être de fournir du contenu d'actualité original rédigé par des professionnels.

Votre application doit être disponible sur l'App Store et permettre aux utilisateurs d'acheter des abonnements à renouvellement automatique via le système d'achat intégré d'Apple.

Le titulaire d'un compte d'un abonnement au programme de développement Apple doit accepter un addendum distinct au contrat de licence du programme de développement Apple.

Des conditions qui ne sont pas contraignantes et qui permettent de facilement rejoindre le programme.

Apple propose aux médias de proposer leur candidature en remplissant un simple formulaire après la connexion avec leur compte développeur.