Apple lance un programme de réparation pour le problème de son des iPhone 12

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Apple a annoncé le lancement d'un nouveau programme de service qui vise à réparer certains iPhone 12 et iPhone 12 Pro victimes de problèmes sonores lorsque les utilisateurs reçoivent ou passent des appels téléphoniques.

Apple reconnaît un défaut sur le module récepteur

Selon Apple, un "très faible pourcentage" des modèles d'iPhone 12 et 12 Pro peut rencontrer des problèmes sonores en raison d'un composant qui peut tomber en panne au niveau du module récepteur. Les modeles concernés ont été fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021.

Les propriétaires d'iPhone 12 et 12 Pro qui ont un appareil qui n'émet pas de son du récepteur lors de l’émission ou de la réception d'appels téléphoniques peuvent être admissibles à une réparation gratuite. Il est important de noter que les modèles d'iPhone 12 mini et d'iPhone 12 Pro Max ne sont pas concernés et ne font pas partie du programme de service.

Ceux qui ont un iPhone qui rencontre des problèmes peuvent prendre contact avec Apple pour procéder à la remise en état de ce dernier.

Apple rappelle que les iPhone 12 ou 12 Pro endommagés, comme un écran fissuré, devront avoir été réparés avant de profiter du programme gratuit. La firme indique également que le programme de réparation couvre les iPhone 12 ou 12 Pro concernés pendant deux ans après la première vente au détail de l'appareil.



Pour contacter Apple, voici les trois possibilités. Et avant cela, pensez à sauvegarder vos donnes sur iCloud ou sur un Mac / PC :