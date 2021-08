On peut apercevoir un iPhone sans encoche dans la série Ted Lasso

Corentin Ruffin

Alors que le(s) keynote(s) de septembre approche(nt) à grands pas, les rumeurs et bruits de couloir autour de l'iPhone 13 ne cessent d'émerger sur la Toile. Mais, il semblerait que la Pomme ait décidé de troller les nombreux impatients au travers de la série disponible sur Apple TV+, Ted Lasso.

En effet, dans l'épisode 6 de la deuxième saison, un internaute a eu le soucis du détail en remarquant un iPhone sans encoche.

Un iPhone sans encoche aperçu dans la série Ted Lasso

Les fans de la série Ted Lasso sont nombreux, et certains n'hésitent pas à observer très attentivement les scènes du coach de football. Parmi eux, un certain Paul Bailey à partager sa découverte sur le réseau social Twitter, et cette dernière a beaucoup fait parler d'elle.



En effet, dans la seconde saison, on peut y voir l'un des personnages tenir un iPhone sans encoche, à notre très grande surprise.

Cependant, alors que la présentation de l'iPhone 13 se rapproche, il semblerait plus que ce soit une erreur de post-production qu'une véritable annonce cachée.