La série Ted Lasso d'Apple est celle qui attire le plus de nouveaux abonnés

Encore une bonne nouvelle pour Apple. Après des débuts un peu difficiles, le service Apple TV+ est en plein essor avec de nouveaux contenus chaque semaine et des programmes qui marquent les esprits. Parmi eux, on trouve notamment Ted Lasso, une série comique qui a connu un grand succès et qui a, apparemment, un impact fort au-delà des clients Apple.

Une série à succès qui attire les foules

Selon une enquête menée auprès de 1 372 utilisateurs de l'app TV Time de Whip Media, "Ted Lasso" d'Apple TV+ est l'émission la plus fréquemment citée comme l'élément déclencheur qui les a poussés à s'abonner à un service de streaming au cours de l'année écoulée, d'après un rapport de The Wrap.



Un signe fort pour Apple qui a d'ailleurs lancé le tournage de sa troisième (et dernière ?) saison en mars dernier. Rappelons que Ted Lasso avait remporté de nombreux prix ces deux dernières années comme un Peabody Award, deux Golden Globe, des Emmy Awards ou encore des SAG Awards.

À propos d'Apple TV+

Apple TV+ est disponible sur l'application Apple TV dans plus de 180 pays et régions, sur plus d'un milliard d'écrans, évidemment sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac, mais aussi les téléviseurs intelligents les plus populaires de Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL et autres, les dongles Roku et Amazon Fire TV et Chromecast, ainsi que les consoles de jeu PlayStation et Xbox. Sans oublier le streaming sur tv.apple.com, tout cela pour 4,99 € par mois avec un essai gratuit de sept jours.



Pour une durée limitée, les clients qui achètent et activent un nouvel iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch peuvent bénéficier de trois mois d'Apple TV+ gratuit.