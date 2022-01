Jason Sudeikis remporte un 2e Golden Globe pour Ted Lasso

Medhi Naitmazi

Hier soir, Jason Sudeikis a remporté le Golden Globe du "Meilleur acteur de télévision dans une comédie musicale ou une comédie" grâce à sa performance dans la série à succès "Ted Lasso" à voir en exclusivité sur Apple TV+. C'est la seconde récompense de suite pour l'acteur.

Ted Lasso cartonne sur Apple TV+

Outre ce prix pour l'acteur principal, "Ted Lasso" était également nominé pour le prix de la "Meilleure série télévisée" mais a été battu par la comédie dramatique de HBO Max, "Hacks". D'autres acteurs de "Ted Lasso", dont Hannah Waddingham et Brett Goldsteinin, ont été nommés pour le prix de la "Meilleure performance d'un acteur ou d'une actrice dans un second rôle dans une série", mais n'ont pas réussi à décrocher le trophée pour la saison 2 de la série.

Pour mémoire, Jason Sudeikis joue le rôle de Ted Lasso, un petit entraîneur de football universitaire du Kansas engagé pour entraîner une équipe de football professionnelle en Angleterre, bien qu'il n'ait aucune expérience dans ce domaine.



Outre son rôle principal, Sudeikis est producteur exécutif, aux côtés de Bill Lawrence ("Scrubs") via sa société Doozer Productions, en association avec Warner Bros. Television et Universal Television, une filiale de NBCUniversal Content. Jeff Ingold, de Doozer, est également producteur exécutif, avec Liza Katzer comme co-producteur exécutif.



À l'heure actuelle, Ted Lasso compte deux saisons disponibles sur Apple TV+ et une autre devrait arriver plus tard dans l'année. À ce jour, les films, documentaires et séries originaux Apple ont été récompensés par 184 prix et 704 nominations, Ted Lasso étant la production originale la plus primée.