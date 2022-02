La série Suspicion est disponible pour les abonnés Apple TV+

La nouvelle création originale d'Apple est arrivée, comme prévu, en ce vendredi 4 février.



Avec un casting XXL et notamment Uma Thurman qui joue le rôle d'une femme d'affaires dont le fils est enlevé dans un hôtel, Suspicion met en scène quatre personnes originaires du Royaume-Uni sont soudainement désignées comme suspectes, et traquées par le FBI.

Nouvelle série à voir sur Apple TV+

Outre l'actrice qui avait rayonné dans la saga Kill Bill, Kunal Nayyar, Georgina Campbell, Elizabeth Henstridge et Tom Rhys-Harries jouent les principaux suspects de l'histoire, chacun plaidant évidemment son innocence. Le seul lien entre eux est qu'ils se trouvaient tous dans le même hôtel la nuit de l'enlèvement. Cependant, au fur et à mesure que la série progresse, des mobiles et des preuves sont mis en lumière, faisant peser à tour de rôle des soupçons de culpabilité sur chaque personne.



À noter qu'Apple a choisi Rob Williams pour le rôle de showrunner, spécialiste des thrillers et qui a notamment dirigé The Men Next Door, Chasing Shadows et The Victim.

Voici la synopsis communiquée par Apple :

Lorsque le fils d'une éminente femme d'affaires américaine (Thurman) est enlevé dans un hôtel de New York, l'œil de la suspicion tombe rapidement sur quatre citoyens britanniques apparemment ordinaires qui se trouvaient à l'hôtel la nuit en question. Alors qu'ils se retrouvent dans une course transatlantique aux chats et aux souris pour échapper aux forces combinées de la National Crime Agency et du FBI pour prouver leur innocence, il devient évident qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Qui est vraiment derrière le mystérieux enlèvement et qui n'est coupable que d'être au mauvais endroit au mauvais moment ?

Comment regarder Suspicion

Suspicion est exclusivement disponible sur Apple TV+. Pour en profiter, il faut souscrire un abonnement Apple TV+ (4,99€ par mois), puis utiliser l'application Apple TV sur votre appareil et trouvez la nouvelle série Suspicion dans l'onglet "Originals".



Vous pouvez obtenir l'application TV d'Apple sur iPhone, iPad, Mac, le décodeur Apple TV, de nombreux téléviseurs intelligents, Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox et plus encore. Vous pouvez également regarder dans un navigateur web sur tv.apple.com.



Suspicion est diffusé chaque semaine. Les deux premiers épisodes sont disponibles aujourd'hui, et le reste de la saison de neuf épisodes sera diffusé chaque vendredi.

Suspicion Episode 1 : 4 février 2022

Suspicion Episode 2 : 4 février 2022

Suspicion Épisode 3 : 11 février 2022

Suspicion Episode 4 : 18 février 2022

Suspicion Épisode 5 : 25 février 2022

Suspicion Épisode 6 : 4 mars 2022

Suspicion Episode 7 : 11 mars 2022

Suspicion Episode 8 : 18 mars 2022

Parmi les autres contenus originaux Apple à venir, citons le film d'amour The Sky is Everywhere, le thriller de science-fiction Severance, ou encore WeCrashed, une série limitée sur l'ascension et la chute de WeWork.