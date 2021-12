Apple dévoile la date de sortie de sa série "Suspicion" sur Apple TV+

Il y a 1 heure

Vidéo

Julien Russo

1



2022 va être une année où on retrouvera de nombreuses créations originales Apple TV+. L'une des séries les plus attendues s'appelle "Suspicion", il s'agit d'un thriller avec un solide scénario, un casting de folie et la promesse d'un programme qui va vous passionner et vous rendre complètement addict.

On en sait plus sur cette future série

Suspicion est l'un des projets Apple TV+ qui achève bientôt sa production, la série raconte l'histoire d'une femme d'affaires américaine qui est kidnappée alors qu'elle séjourne dans un hôtel new-yorkais. La police ouvre une enquête pour tenter de comprendre qui a enlevé la jeune femme et où elle pourrait se trouver, les policiers s'intéressent à quatre clients de l'hôtel qui avaient tous une réservation au même moment.



Le problème, c'est que ces personnes n'ont pas de casier judiciaire et elles ont toujours respecté les lois, autrement dit elles n'ont pas le profil du criminel qui pourrait enlever et séquestrer une femme. Au fil des épisodes de la première saison, nous suivrons l'incroyable course transatlantique pour retrouver ces quatre citoyens qui ont soudainement... disparu !

Dans cette nouvelle série, on retrouvera Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Black Mirror), Elyes Gabel (Scorpion), Elizabeth Henstridge (Agents of S.H.I.E.L.D), Tom Rhys-Harries (White Lines) ainsi que Angel Coulby (Dancing on the Edge).



Voici l'incroyable casting qui sera présent dans les 8 épisodes de la première saison qui sera disponible partout dans le monde dès le... vendredi 4 février 2022 en exclusivité sur Apple TV+.

Sans surprise, la firme de Cupertino a choisi un rythme d'un nouvel épisode par semaine pour garder le plus longtemps possible les nouveaux abonnés qui souscriraient juste pour profiter de ce programme.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox. Profitez d'Apple TV+ à un prix encore plus réduit (à partir de 1,22€/mois) grâce à Spliiit.