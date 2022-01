Apple TV+ : voici la bande-annonce de The Sky is Everywhere

Il y a 4 heures

Vidéo

Julien Russo

On vous l'a dit il y a quelques mois... L'année 2022 va être chargée en nouveautés sur Apple TV+. Après une multitude de tournages sur le troisième et quatrième trimestre de 2021, les productions s'achètent les unes après les autres pour des ajouts progressifs dans le catalogue. Découvrez aujourd'hui la bande-annonce d'un futur film en exclusivité pour les abonnés Apple TV+.

Disponible dès le 11 février

Dans peu de temps, les abonnés Apple TV+ vont profiter d’une nouvelle création originale Apple, celle-ci se nomme The Sky is Everywhere et racontera une histoire très touchante...

Dans ce film inédit, vous retrouverez Lennie Walker, une adolescente timide de 17 ans qui a un talent impressionnant dans la musique. Malheureusement, elle va perdre Bailey, sa sœur aînée avec qui elle était très proche et avait une forte complicité.



Plusieurs semaines après le décès de sa sœur, Lennie va faire la connaissance d'un nouvel élève qui vient d'arriver dans son lycée, il s'appelle Joe Fontaine et attire immédiatement l'adolescente de 17 ans. Cette nouvelle relation amoureuse est rapidement perturbée par la relation compliquée qu'a conservé Lennie avec Toby le petit ami de sa sœur. Vous suivrez les aventures de Lennie Walker qui doit gérer son premier deuil et sa première relation sérieuse.

Pour ce nouveau film, Apple Studios s'est associé à A24, la firme de Cupertino a une collaboration de longue date avec cette société indépendante américaine qui a déjà participé à la production de nombreux contenus sur Apple TV+.



Apple va proposer un casting exceptionnel avec des acteurs populaires comme Jason Segel (How I Met Your Mother), Cherry Jones (24 heures Chrono et Défendre Jacob), Pico Alexander (Dickinson)​​​​​​​, Grace Kaufman (Bad Teacher), Jacques Colimon (The Society) et Julia Schlaepfer (The Politician).

À la réalisation de The Sky is Everywhere on retrouve Joséphine Decker qui a participé à la célèbre série Room 104 de HBO ou encore à la série Netflix Dare Me.



Ce nouveau film exclusif sera lancé le 11 février pour tous les abonnés Apple TV+ partout dans le monde.

Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.