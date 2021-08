Clubhouse ajoute l'audio spatial pour les utilisateurs iOS

Devenu un classique pour les rassemblements vocaux à plusieurs, Clubhouse a compris que si la popularité est bien présente, il n'y a rien d'acquis, surtout que Twitter propose maintenant les "espaces". Dans un but d'innovation et pour convaincre de futurs fidèles de l'application, Clubhouse propose maintenant l'audio spatial !

Grâce aux AirPods Pro et à l'AirPods Max qui proposent tout deux l'audio spatial, les applications les plus populaires sur l'App Store commencent à prendre au sérieux l'importance de proposer des fonctionnalités et contenus en audio spatial.

Netflix figure parmi les applications à avoir dit "oui" à l'intégration de l'audio spatial pour certains de ses programmes, aujourd'hui une nouvelle application rejoint les rangs de l'immersion audio... Il s'agit de Clubhouse !



À travers un tweet, l'entreprise a informé ses utilisateurs du démarrage du déploiement de l'audio spatial, cette nouveauté a déjà commencé pour tous les utilisateurs iOS et se poursuivra prochainement pour les possesseurs de smartphones sous Android.

Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'audio spatial, il s'agit d'un système qui utilise les gyroscopes et les accéléromètres de votre casque ou écouteur pour offrir un suivi dynamique de la tête. L'objectif de cette fonctionnalité est d'apporter une immersion totale pour donner la sensation que vous avez les personnes qui parlent autour de vous.

Dans le cas d'un contenu de type série, film ou documentaire, l'audio spatial vise les mêmes conditions que lorsque vous êtes au cinéma.

Clubhouse est disponible gratuitement sur l'App Store, l'application vous permet d'organiser ou de participer à des réunions regroupant plusieurs personnes. La particularité, c’est que vous pouvez rendre la réunion publique et choisir qui peut prendre la parole.

Hear ye, hear ye 🔊 spAAaAaAatial audio on Clubhouse!



It's like surround sound, but w/ your own headphones. A more vibrant, human experience! Plus makes it much easier to tell who's talking.



thanks to @juberti for this one 👏 rolling out now on iOS, Android coming soon! pic.twitter.com/Zit6F9ijRK