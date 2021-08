Spotify toujours mécontent de la politique de l'App Store

Spotify veut des explications ! Suite au récent communiqué d'Apple sur les changements à venir pour les développeurs présents sur l'App Store, Spotify voudrait savoir pourquoi aucune de ces requêtes n'a été examinée. Un combat loin d'être fini...

En fin de semaine dernière, nous avons évoqué le communiqué d'Apple qui parle des changements et améliorations pour les développeurs présents sur l'App Store. Une prise de parole qui avait comme principal objectif d'apaiser les tensions après un recours mis en place il y a quelque temps par plusieurs éditeurs américains contre Apple.



Selon les propos de la marque, l'App Store devrait prochainement offrir de nouvelles opportunités aux concernés, que ce soit sur certains avantages, certaines remises ou encore l'autorisation d'inciter les clients à payer ailleurs que sur l'un des services d'Apple pour éviter cette taxe de 15%-30% qui fait tant débattre.

Une nouvelle mise au point dont Apple se félicite mais qui n'est visiblement toujours pas au goût de tout le monde. Le jour même de cette annonce soit le 27 août, Spotify a donné son sentiment sur le sujet et au vu de ce qu'on peut lire, les efforts faits par Apple ne servent pas à grand-chose ou plutôt ne répondent à aucune des demandes de Spotify.



Même si l'on s'en doutait, Spotify confirme officiellement que son combat contre l'App Store est loin d'être terminé et qu'il faudra beaucoup plus que les annonces de vendredi pour que la boutique d'Apple devienne un lieu équitable pour tous.



De son côté, le numéro un suédois du streaming musical souhaite carrément que le paiement tiers, autrement dit sans la taxe Apple, soit possible dans l'application. La Pomme fait des efforts mais pour le coup, pas sûr que Spotify obtienne gain de cause dans ce cas précis. À voir dans les années à venir comment cela va évoluer.



Apple's recent "changes" do not address any of the core concerns Spotify and many others have with Apple. @horaciog explains why. #TimeToPlayFair pic.twitter.com/Q442k4JoYX