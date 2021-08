Kanye West bat un record sur Apple Music avec son nouvel album Donda

Pour les nombreux fans de Kanye West, l'attente a été insoutenable ces derniers jours autour de son dernier album Donda : annoncé à plusieurs reprises, l'artiste s'est finalement ravisé pour peaufiner sa création. C'est finalement le dimanche 29 août que le dixième album studio du rappeur a vu le jour sur les services de streaming, dont Apple Music.

Et pour l'occasion, l'américain a battu le record de 2021 avec le plus grand nombre d'écoutes le premier jour : avec 60 millions de lectures aux États-Unis, Kanye West surpasse la concurrence.

60 millions d'écoutes le premier jour pour Donda de Kanye West

Dimanche, le dernier album de Kanye West a atteint un nouveau record pour l'album pop le plus streamé de 2021 sur Apple Music. Avec plus de 60 millions de lectures aux États-Unis, Donda devient le troisième album le plus écouté dans les 24 premières heures de sa sortie.



Car oui, l'album "KOD" de J Cole, sorti en 2018, garde sa première place sur Apple Music avec 64,5 millions de streams, suivi de "Views" de Drake, qui a recueilli environ 63,5 millions de streams.



Il faut dire que Donda été attendu : l'album était initialement prévu pour fin juillet, mais Kanye West l'a reporté au 6 août, puis à nouveau au 22 août, pour finalement le sortir dimanche dernier.



