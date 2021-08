Murders on Budapest : jouez les apprentis détectives sur iOS

Hier à 22:20 (Màj hier à 22:20)

Corentin Ruffin

Si vous aimez jouer les détectives, il se pourrait que la nouvelle création de Buff Studio vous tape dans l'oeil. Car oui, depuis quelques heures, leur nouveau jeu Murders on Budapest (v1.0.1, 195 Mo, iOS 11.0) est disponible au téléchargement sur l'App Store et le Play Store.



On y incarne Doyle, un jeune homme qui aime résoudre les mystères, qui se perd alors dans un blizzard aux abords de sa ville. Voici la bande-annonce :

Murders on Budapest est disponible au téléchargement sur l'App Store

Doyle, perdu dans un blizzard, se voit offrir un abri dans un grand domaine. Mais lorsqu'il tente de partir, un meurtre se produit.



Qui est le tueur ? Serait-ce... moi ?!

Murders on Budapest est un jeu de détective amusant qui vous place au centre d'un mystère impliquant plusieurs jeunes gens. L'un des alpinistes a été assassiné, et vous devez maintenant résoudre l'enquête au travers de divers mini-jeux permettant de mettre la main sur des indices précieux.



Outre les graphismes très réussis, le jeu rend hommage aux grands romanciers comme Agatha Christie, dans un scénario très bien ficelé. Murders on Budapest est disponible au prix de 6,99€ sur l'App Store !

