Spotify : lance la playlist partagée "Blend" pour mélanger ses goûts musicaux entre amis

Il y a 2 heures

Julien Russo

Spotify continue d'enrichir ses nouvelles fonctionnalités avec une nouveauté qui va probablement énormément vous plaire. Le service de streaming a annoncé lancer une playlist musicale entre amis, c'est-à-dire qu'en rejoignant un autre abonné Spotify, vous pourrez créer une playlist partagée avec vos goûts musicaux et les siens !

Lancement de la playlist Blend

Spotify vient d'annoncer le déploiement en bêta de la fonctionnalité Blend, une fois de plus le géant du streaming fait fonctionner l'aspect social pour vous rapprocher de vos amis et partager les musiques que vous appréciez.

Le fonctionnement est simple, vous allez co-créer une playlist avec une autre personne, dans cette playlist vous trouverez les musiques que vous écoutez le plus et les musiques qu'a écoutées le plus votre ami.



À partir de cette playlist conçue par les algorithmes de Spotify, vous allez obtenir un "match score", c'est-à-dire un pourcentage de compatibilité sur vos goûts musicaux. Si vous écoutez à peu près le même style de musique et les mêmes artistes, vous serez proche des 100%, cependant si vous êtes complètement à l'opposé, attendez-vous plutôt à du 20-30% de compatibilité.

Le service de streaming annonce également que les résultats du "match score" seront partageables sur les réseaux sociaux !

À travers cette nouveauté, Spotify veut vous rapprocher d'un ami que vous voyez moins à cause de la pandémie, mais surtout vous faire découvrir de nouvelles musiques. Puisque après tout, qui n'a jamais envoyé un lien d'un morceau qu'il a apprécié ?

Faciliter la connexion, la découverte et le lien entre les abonnés Spotify, voici les trois raisons de l'arrivée de la playlist partagée "Blend".



La bonne nouvelle, c'est que cela fonctionnera aussi bien pour les abonnés gratuits, comme pour les abonnés Premium. Vous n'aurez aucune frustration si vous avez un proche qui ne paie pas d'abonnement à Spotify alors que vous vous en payez un tous les mois.

Comment créer une playlist Blend ?

C'est très simple, voici les étapes à suivre :

Rendez-vous dans "Conçu spécialement pour vous" sur l'application Spotify de votre iPhone ou mobile sous Android À cet endroit, vous aurez "Créer une playlist Blend" Dès le lancement de la création de playlist, vous aurez "Inviter un ami", suivez la procédure pour envoyer l'invitation Une fois que votre ami a reçu et accepté votre invitation, les algorithmes de Spotify entament la mission de mélanger vos musiques préférées avec celles de votre ami La playlist Blend sera accessible pour vous et votre ami avec une couverture spécifique. Un "match score" s'affichera dès que la playlist est terminée d'être créée

La nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement, si vous ne la voyez pas encore, il faut patienter.

À l'occasion du lancement de la bêta, Spotify a communiqué le nom des artistes et les titres qui rencontrent le plus de succès dans les playlists Blend des utilisateurs qui ont déjà accès :



Olivia Rodrigo est l'artiste la plus streamée sur des playlists Blend au cours du mois dernier, suivi de Doja Cat, Taylor Swift, The Weeknd et Lil Nas X.

Quant aux morceaux les plus streamés sur des playlists Blend, "good 4 u" d'Olivia Rodrigo est arrivé en première place, suivi de "MONTERO (Call Me By Your Name)" de Lil Nas X, "Kiss Me More" de Doja Cat feat. SZA, « Levitating » de Dua Lipa et « Leave The Door Open » de Bruno Mars feat. Anderson .Paak et Silk Sonic.

