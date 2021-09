Life Is Strange : on a des nouvelles de la série TV

Depuis 2015, nous avons la chance de découvrir la série vidéoludique Life Is Strange qui propose une expérience narrative mélangeant choix et point'n'click. Rencontrant un fort succès, nous avons eu le droit à un préquel, ainsi qu'un second opus, tous acclamés par la critique.

Mais, en parallèle, il faut savoir que Life is Strange se développe également sur nos petits écrans, puisque nous aurons bientôt le droit à une série télévisée. Aujourd'hui, des nouvelles viennent de voir le jour, permettant d'en savoir un peu plus sur ce qui nous attend !

La série télévisée Life Is Strange se précise

On ne peut pas le nier, le premier opus de Life is Strange a été un véritable carton lors de sa sortie, permettant à son studio Dontnod Entertainement d'être sur le devant de la scène (et également de sauver sa peau). Un tel engouement a eu lieu que Legendary Pictures a décidé d'adapter le scénario pour une série télévisée.



Si nous avions peu de nouvelles jusqu'à ce jour, on sait désormais que Shawn Mendes sera en charge de superviser la musique. De plus, Anonymous Content (True Detective, Mr. Robot, The OA) serait également à la réalisation de cette série.



Reste désormais à savoir quel scénario sera adapté, ou si nous aurons le droit à de nouvelles aventures. En attendant, vous pourrez découvrir Life Is Strange 3 à partir du 10 septembre sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.