Apple TV : voici la bande-annonce de la série Life by Ella (disponible le 2 septembre)

Après avoir renouvelé la célèbre série Physical et lancé la série Five Days at Memorial vendredi dernier, Apple continue les bonnes nouvelles en dévoilant la bande-annonce de sa future série baptisée Life by Ella. Ce nouveau programme qui débarquera à la rentrée donne aujourd'hui un aperçu sur les épisodes et l'histoire !

Découvrez Life by Ella

Avec son service de streaming, Apple essaie de diversifier au maximum les ajouts de nouveaux contenus, si on retrouve régulièrement des drames, des thrillers et de la science-fiction, il y a aussi une autre thématique qui est très privilégié par Apple : les séries familiales.



Life by Ella est l'exemple même du type de programme qui est capable de rassembler devant la TV les grands comme les petits dans un foyer familial. Cette nouvelle série qui débarque dans moins d'un mois abordera une histoire touchante.



Vous suivrez les aventures d'Ella, une jeune adolescente de 13 ans qui retourne à l'école après un terrible combat contre le cancer. Ella a une toute nouvelle perspective, une excitation pour ce que l'avenir lui réserve et une mentalité de profiter au jour le jour. Ella décide de tirer définitivement un trait sur les peurs du passé et souhaite avancer aux côtés de sa meilleure amie avec qui elle passe ses journées entières à l'école et pendant les week-ends.

Life by Ella est une série créée et écrite par Jeff Hodsden et Tim Pollock qui ont travaillé ensemble sur le film original Netflix Richie Rich. Pour la réalisation, Apple a misé toute sa confiance sur Lisa Mendoza qui a été nominée au Emmy Awards.



Dans Life by Ella, vous retrouverez au casting :

Lily Brooks O'Briant (The Tick)

(The Tick) Artyon Celestine (Drama Club et Claws)

(Drama Club et Claws) Vanessa Carrasco (New York Unité Spéciale et New Amsterdam)

(New York Unité Spéciale et New Amsterdam) Kevin Rahm (Bates Motel et Night Call)

(Bates Motel et Night Call) Mary Faber (Kidding et Mom)

Les deux premiers épisodes de Life by Ella seront disponibles dès le 2 septembre en exclusivité mondiale sur Apple TV+, les abonnés retrouveront un nouvel épisode par semaine jusqu'à l'épuisement de la première saison.