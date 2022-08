"Five Days at Memorial" est disponible en streaming sur Apple TV+

Comme prévu, la nouvelle série "Five Days at Memorial" débarque sur Apple TV Plus.

Les trois premiers épisodes de la série limitée, qui met en vedette Vera Farmiga, sont disponibles en streaming dès maintenant. Chaque épisode supplémentaire sera diffusé au rythme d'un par semaine le vendredi jusqu'à la fin de la série, le 16 septembre.

Revivez l'ouragan Katrina avec Apple TV+

Five Days at Memorial suit l'histoire des soignants d'un hôpital de la Nouvelle-Orléans qui sont contraints de prendre des décisions impensables après le passage de l'ouragan Katrina.

De John Ridley, lauréat d'un Academy Award, et Carlton Cuse, lauréat d'un Emmy Award, qui sont également les réalisateurs, et avec une distribution primée comprenant Vera Farmiga, Cornelius Smith Jr. et Cherry Jones, lauréate d'un Emmy Award, "Five Days at Memorial" relate l'impact de l'ouragan Katrina et de ses conséquences sur un hôpital local. Lorsque la crue des eaux, les pannes d'électricité et la chaleur montent en flèche, les soignants épuisés d'un hôpital de la Nouvelle-Orléans sont contraints de prendre des décisions qui les suivront pendant des années.

Si vous n'avez pas vu la bande-annonce officielle de la nouvelle série, vous pouvez la découvrir sur YouTube ci-dessous :

Comment regarder Five Days at Memorial sur Apple TV+ ?

Apple TV+ est disponible sur votre iPhone, iPad, Mac et Apple TV via l'application TV d'Apple que l'on retrouve même sur les téléviseurs les plus populaires, les consoles Sony et Xbox, ou encore les dongles Fire TV par exemple.



Pour pouvoir regarder la série, vous devez évidemment être abonné à Apple TV+. Le service est disponible pour 4,99 € par mois ou dans le cadre de l'un des forfaits d'abonnement Apple One à partir de 14,95 €.