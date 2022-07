Apple TV+ : voici la bande-annonce de "Five days at Memorial" avec Vera Farmiga

Il y a quelques mois, Apple a présenté une nouvelle série originale Apple TV+ qui abordera la terrible histoire d'un centre hospitalier touché par l'ouragan Katrina et coupé du monde pendant plusieurs jours. La particularité de Five Days at Memorial, c'est que le scénario se base sur une histoire vraie, ce qui rend la série encore plus incroyable !

Découvrez la bande-annonce

Dès le 12 août, les abonnés Apple TV+ découvriront la série Five Days at Memorial, une série basée sur des événements réels et adaptée du livre de la journaliste Sheri Fink, lauréate du prix Pulitzer. Cette nouvelle production originale relate l'impact de l'ouragan Katrina et de ses conséquences sur un hôpital local américain. Lorsque la crue des eaux, les coupures de courant et la chaleur sont montées en flèche, les soignants épuisés d'un hôpital de la Nouvelle-Orléans ont dû prendre à plusieurs reprises la décision d'euthanasier des patients qu'ils ne pouvaient plus soigner.



La bande-annonce montre l'élucidation du mystère entourant les décès de 45 personnes découvertes allongées dans des sacs mortuaires au sol dans une salle de l'hôpital.

La série est réalisée par Cuse, Ridley et Wendey Stanzler (Clarice, Rebel), on y retrouvera un casting exceptionnel avec :

Vera Farmiga (Bates Motel et The Conjuring)

Robert Pine (CHiPs)

Cherry Jones (Transparent et Succession)

Julie Ann Emery (Better Call Saul et Preacher)

Cornelius Smith Jr. (Scandal et Self Made : Inspired by the Life of Madam C.J. Walker)

Adepero Oduye (The Falcon and the Winter Soldier et Pariah)

Molly Hager (Happyish et It's Kind of a Funny Story)

Michael Gaston (Blindspot et The Leftovers)

W. Earl Brown (Deadwood et Preacher)

Bande-annonce en VF