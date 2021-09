Pokémon Unite : déjà 5 millions d'utilisateurs pré-inscrits pour la sortie du jeu sur iOS

Les fans de Pokémon sont nombreux dans le monde, on peut s'en rendre compte encore une fois avec les pré-inscriptions pour être alerté de la disponibilité de Pokémon Unité sur iOS. En effet, dès le 22 septembre les utilisateurs iOS et Android pourront télécharger le dernier jeu Pokémon et la liste d'attente est déjà longue.

Les vacances sont terminées ?

Pas de panique, la Pokemon Company prépare un gros coup sur l'App Store et le Google Play Store dès le 22 septembre.

Les joueurs vont pouvoir retrouver un tout nouveau jeu inédit qui pourrait s'avérer être très addictif si on en croit les dernières informations obtenues.

Sur Pokémon Unite, vous pourrez effectuer de grands combats à 5 joueurs contre 5 joueurs. L'éditeur du jeu explique :

Rejoignez des Dresseurs et Dresseuses du monde entier sur l'Île d'Æos et affrontez-les dans des Combats Unité ! Dans ces combats, deux équipes s'affrontent en 5 contre 5 afin de voir laquelle marquera le plus de points dans le temps imparti. Travailler ensemble est essentiel : vos coéquipiers et vous devrez mettre des Pokémon sauvages K.O., monter de niveau, faire évoluer vos propres Pokémon et empêcher l'équipe adverse de marquer des points. Mettez à l'épreuve votre sens du travail d'équipe et remportez la victoire

Grâce à l'énergie Æos (une technologie spéciale dans le jeu) vous allez pouvoir habiller vos Pokémon d'habits holographiques, l'éditeur explique que vous allez retrouver une masse de choix avec des ajouts de nouveaux styles réguliers.

Il n'y a rien de mieux que les parties qui vous font monter en grade, on cherche toujours à redoubler ses efforts pour impressionner tout le monde. La vérité, c'est que les modes compétitifs avec des classements vous incitent à allonger votre temps de jeu.

Dans les parties classées de Pokémon Unite, vous aurez des points à remporter et un classement mondial pour vous mesurer à tous les joueurs qui ont téléchargé le jeu.

Le studio de développement de Pokémon Unité explique également avoir compris l'importance de la communication lors de vos parties, l'échange d'informations est primordiale et vous permet de garantie le succès de l'équipe.

Des signaux, chat rapide et un chat vocal seront mis à disposition des joueurs pour mieux s'accorder avec leur équipe.

Au-delà de toutes ces bonnes nouvelles, Pokémon Unite sera un jeu multiplateforme, les joueurs iOS pourront retrouver les joueurs Android ou encore ceux qui sont sur Nintendo Switch.

Le développeur a aussi annoncé une synchronisation automatique de votre avancée dans le jeu sur toutes les plateformes grâce au compte Club des Dresseurs Pokémon ou le compte Nintendo.

Pour montrer que le jeu pourrait être un énorme succès, Pokémon Unite a tweeté que les 5 millions de personnes inscrites pour recevoir des informations sur la disponibilité du jeu ont été atteint. Pour cette occasion, une récompense a été débloquée pour les futurs joueurs !

Pokémon Unite est déjà visible sur l'App Store, vous pouvez, vous aussi, vous inscrire pour être averti de la disponibilité du jeu.

Le succès des Pokémon risque de faire beaucoup de bruit en fin d'année avec le lancement de ce nouveau jeu à gros budget.



Another pre-register reward milestone has been reached! With over 5 million pre-registrations hit, the Festival Style: Pikachu Holowear has been unlocked! #PokemonUNITE



Learn about when and how Trainers can receive their rewards➡️https://t.co/GwGWwDMHmX pic.twitter.com/W8eVzzydxC