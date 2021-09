Apple Watch 7 : une taille d'écran 16% plus large (+ Apple Watch SE 2 en 2022)

Nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de l'annonce de l'Apple Watch Series 7 et les indiscrétions continuent à pleuvoir. Bloomberg vient de publier un nouveau rapport qui contient des informations très précises sur l'écran, mais aussi sur le design global de la future montre connectée.

Un plus grand écran

Décrite depuis plusieurs mois comme un "bouleversement" dans la gamme Apple Watch, la Series 7 devrait apporter des nouveautés qui vous feront probablement craquer.

Tout commence avec l'écran, selon les propos de Bloomberg, Apple aurait pris l'initiative d'agrandir la taille de l'écran, une prise en compte de la demande des clients qui souhaitent pour la majorité des écrans plus grands sur les smartphones, mais aussi sur les montres connectées !



À l'heure actuelle, l'Apple Watch Series 6 mesure 1,78 pouce sur le modèle de boîtier en 44mm, avec la Series 7 l'écran mesurera 1,9 pouce et sera en taille 45 mm.

Le rapport confirme au passage les nouvelles tailles de boîtier qui circulent depuis plus d'une semaine : une taille de 40mm qui passe à 41mm et le modèle supérieur qui passe de 44mm à 45mm.



Niveau résolution, l'Apple Watch Series 7 en 45mm aurait une résolution de 396×484 pixels soit un peu plus que la Series 6 en 44mm qui a une résolution de 368×448 pixels.

En ce qui concerne le modèle en 41mm, le rapport mentionne une légère hausse de la résolution également !

Le design

L'Apple Watch Series 7 possèdera un encadrement aux bordures plus fines, Apple a réalisé un énorme effort pour que le prochain modèle soit le plus "2021" possible !

Pour faire simple, on peut parler d'un design premium que ça soit pour le modèle 41mm comme le 45mm.



Bloomberg mentionne également des côtés plats, exactement comme ceux des iPhone 12, l'Apple Watch Series 7 devrait ressembler trait pour trait à la photo que vous voyez ci-dessus. On ne s'en rend pas compte, mais ça va être un sacré changement comparé à tous les modèles inférieurs d'Apple Watch.



Des cadrans spécialement conçus pour l'Apple Watch Series 7

Apple va proposer aux propriétaires de sa nouvelle montre connectée des cadrans dédiés et exclusifs. Les développeurs d'Apple ont travaillé sur des cadrans qui s'adapteront à la nouvelle taille d'écran.

Voici les 3 cadrans dévoilés dans le rapport :

"Modular Max" affichera l'heure numériquement à côté d'une petite complication avec des complications plus grandes qui s'étendent sur toute la longueur de l'écran empilé les uns sur les autres ci-dessous. Il s'agit d'une mise à niveau par rapport à l'Infographie modulaire actuelle, qui ne peut montrer qu'une seule grande complication.

affichera l'heure numériquement à côté d'une petite complication avec des complications plus grandes qui s'étendent sur toute la longueur de l'écran empilé les uns sur les autres ci-dessous. Il s'agit d'une mise à niveau par rapport à l'Infographie modulaire actuelle, qui ne peut montrer qu'une seule grande complication. Le "continuum" changera en fonction du flux de temps et de l'heure actuelle.

changera en fonction du flux de temps et de l'heure actuelle. Un cadran de montre mondiale - appelé Atlas et World Timer en interne - permettra à un utilisateur de voir les 24 fuseaux horaires simultanément. Un cadran externe affiche les fuseaux horaires, tandis que le cadran intérieur affiche l'heure à chaque emplacement. Les utilisateurs pourront choisir de voir l'heure en numérique ou en analogique. Ce cadran de montre est similaire à ceux popularisés par Patek Philippe, Breitling et Vacheron Constantin.



Autre détail intéressant, Apple développe également des cadrans pour l'Apple Watch Series 7 versions Hermès et Nike, ils seront uniquement disponibles pour ces deux montres, les autres propriétaires d'Apple Watch Series 7 ne pourront pas les avoir.

L'Apple Watch SE 2 pour 2022

Apple a décidé de renouveler l'expérience Apple Watch SE, dès l'année prochaine la firme de Cupertino devrait lancer une nouvelle génération de sa montre connectée d'entrée de gamme. Bloomberg décrit cela comme une version "améliorée", ne vous attendez pas à de nouvelles fonctionnalités qui vous laisseront sous le choc, mais plus de meilleures performances et une meilleure précision dans les fonctionnalités déjà présentent.



Le rapport mentionne aussi l'arrivée du capteur de température corporelle dès l'année prochaine.

Sur l'Apple Watch Series 8 à coup sûr, par contre pour la SE 2, il y a un doute.