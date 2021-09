YouTube va bientôt vous demander une preuve que vous êtes majeur

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

6



Après Instagram qui a décidé de durcir les règles pour protéger les utilisateurs de moins de 18 ans, c'est au tour de la filiale de Google de prendre une décision dans le même sens. Dans un avenir proche, quand YouTube va avoir un doute sur votre âge, une pop-up s'ouvrira pour vous demander d'apporter une preuve que vous êtes bien majeur.

Une modification à venir

YouTube est utilisé quotidiennement par les jeunes, certains peuvent passer plusieurs heures à regarder des vidéos. Le problème, c'est que tout ce qui se trouve sur YouTube ne s'adresse pas forcément aux mineurs. Si on peut exclure les contenus pornographiques grâce à la modération du service vidéo, il n’en reste pas moins qu'on trouve une tonne de contenus violents et parfois malsains.



YouTube vient d'annoncer via un billet de blog que les règles vont bientôt changer dans un objectif de bienveillance envers les mineurs, mais aussi pour être en conformité avec une nouvelle réglementation qui devrait bientôt arriver en Europe :

Conformément à la réglementation à venir, comme la directive de l'Union européenne sur les services de médias audiovisuels (AVMSD), nous introduirons également une nouvelle étape de vérification de l'âge au cours des prochains mois. Dans le cadre de ce processus, certains utilisateurs européens peuvent être invités à fournir une preuve d'âge supplémentaire lorsqu'ils tentent de regarder du contenu mature.

YouTube explique que les comptes pourront directement demander une certification de leur âge quand ils voudront accéder à une vidéo réservée aux plus de 18 ans.

Une procédure consistant à vérifier votre carte d'identité ou carte bancaire valide s'affichera, il vous suffira de prendre en photo le recto-verso de votre pièce d'identité ou la face avant de votre carte bancaire pour après avoir un accès total au catalogue YouTube.

Le service de vidéo indique avoir construit ce processus de vérification d'âge en conformité totale avec les principes, la confidentialité et la sécurité de Google.



YouTube précise que les créateurs de vidéos ne verront pas de différence sur leurs revenus publicitaires. En effet, la majorité des vidéos adultes ne peut pas avoir de publicités, car elles violent les directives conviviales pour les annonceurs.



Quant à la date de mise en place, tout dépend surtout du lancement de la nouvelle réglementation, la Commission européenne a proposé la Révision de la directive sur les services de médias audiovisuels en mai 2016...

Télécharger l'app gratuite YouTube