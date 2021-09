France Digitale applaudit la décision d'Apple sur les pubs personnalisées de l'App Store

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir



Quand Apple a lancé la fonctionnalité qui permet de donner aux utilisateurs iOS et iPadOS le contrôle sur le suivi publicitaire, de nombreux développeurs n'avaient pas compris pourquoi Apple ne soumettait pas l'App Store à cette réglementation très stricte. Sans déclaration officielle, la firme de Cupertino a entendu cette remarque et l'a prise en compte pour un changement à venir dans iOS 15.

France Digitale félicite Apple

Dans la dernière bêta d'iOS 15, Apple a pris la décision de vous demander lors de l'ouverture de l'App Store si vous souhaitez avoir des publicités personnalisées lors de la recherche d'applications. Comme avec les autres apps, l'utilisateur peut activer ou désactiver le suivi et revenir après sur sa décision si celle-ci change à l'avenir.



Ce changement de position a été applaudi par l'association France Digitale qui avait attaqué il y a quelques mois Apple devant la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) à propos d'une situation non équitable vis-à-vis des autres développeurs.

Benoist Grossman qui est le coprésident de France Digitale a déclaré à notre confrère iGeneration :

Si cela se confirme, il est clair que l’introduction de ce consentement spécifique par Apple est le résultat de l’instruction de la plainte principale pendante devant l’autorité de régulation irlandaise, ainsi que d’autres plaintes déposées par ailleurs, dont celle de France Digitale.



La violation du RGPD était en effet tellement manifeste que la partie était perdue d’avance pour Apple. Pour France Digitale, c'est le spectre de la condamnation qui planait sur Apple qui l’a très probablement amenée à modifier d’elle-même son comportement. On s'en félicite.

Si cela est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui auront leur mot à dire, ce changement dans la bêta est tout de même à prendre avec des "pincettes" puisqu'une nouveauté visible dans une bêta ne veut pas forcément dire qu'elle sera conservée dans la version définitive d'iOS 15 et d'iPadOS 15. Cela signifie qu'elle est juste en période de test.



Malgré tout cette fenêtre qui vous demande votre consentement sur le suivi publicitaire dans l'App Store montre que la firme de Cupertino se soucie du respect de votre vie privée et a pris en compte les remarques des quelques associations qui avaient exprimé leur mécontentement face à cette incohérence.