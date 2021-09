Tout ce que l'on sait sur les nouveaux AirPods 3 à venir

Les AirPods de deuxième génération d'Apple ont été lancés en mars 2019, ce qui en fait presque deux ans et demi. Le moment parfait pour renouveler ? Réponse dans quelques jours, Apple préparant un keynote pour le 14 septembre avec les AirPods 3, l'iPhone 13 et l'Apple Watch 7, entre autres.

Les AirPods 3 devraient être un modèle milieu de gamme, qui renonce à des fonctionnalités haut de gamme telles que l'annulation active du bruit et le mode transparence pour rester clairement différenciés des AirPods Pro.

Il convient de noter que la liste qui va suivre a été établie à partir d'un large éventail de sources, y compris les fuites, les analystes et les rumeurs. Néanmoins, cela donne une vue d'ensemble claire sur les AirPods de troisième génération

Si, comme prévu, les AirPods 3 d'Apple arrivent dans quelques jours aux côtés de l'iPhone 13, il est temps de faire le bilan de tout ce que l'on sait sur les nouveaux écouteurs 2021. Voici les informations les plus crédibles qu'on a pu croiser ou vérifier depuis des mois.

