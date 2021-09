4,7 milliards de téléchargements au premier semestre 2021 pour les applications sociales

Les applications sociales ont la cote depuis des années sur nos smartphones, et on comprend pourquoi, puisque ces dernières permettent de changer notre façon de communiquer et de rester en contact avec des personnes aux quatre coins du monde. Selon le site web spécialisé dans l'analyse de l'App Store et du Play Store, App Annie, 4,7 milliards de téléchargements auraient été recensés durant le premier semestre 2021.

Et pour atteindre ce chiffre impressionnant, il semblerait que la France ne démérite pas, puisqu'elle atteindrait 1,49 milliard de téléchargements jusqu'à présent.

Les applications sociales continuent de plaire

Selon App Annie, on recenserait 74 milliards d’applications sociales dont 1,49 milliard en France, prouvant la popularité du genre dans le monde. Et il faut dire que la pandémie de ces derniers mois semblent avoir accéléré la progression de ces dernières, puisque 4,7 milliards de téléchargements ont été réalisés pour le seul premier semestre 2021.



Sur le podium, on retrouve trois mastodontes qui ne cessent de se laisser la première marche : Facebook, Messenger, WhatsApp, Tik Tok. D'ici 2025, App Annie estime qu’il y aura 78 milliards de dollars dépensés dans les applications sociales...



Une excellente analyse à retrouver en entier à cette adresse, avec de nombreuses statistiques autour de nos habitudes.