C'est officiel, Xiaomi se lance dans les véhicules électriques

Hier à 22:37 (Màj hier à 22:37)

Corentin Ruffin

Lorsqu'on parle de voiture électrique, on a tendance à penser directement à Elon Musk et Tesla, société pionnière dans le marché encore très jeune. Mais, il semblerait que de plus en plus de sociétés technologiques se lancent à la poursuite de l'américain, et un nouvel acteur vient justement de faire son arrivée.

Cet acteur se diversifie depuis quelques années déjà, on les retrouvait déjà dans la commercialisation de trottinettes électriques, de scooters ou encore plus récemment dans les robots : désormais, Xiaomi va également tenter sa chance dans les quatre roues en électrique.

Xiaomi annonce sa filiale automobile Xiaomi EV, Inc.

Le géant chinois des smartphones Xiaomi a officiellement enregistré son activité de véhicules électriques et a déclaré que la division était entrée dans une "phase de développement substantielle". Du nom de Xiaomi EV, Inc., cette dernière compte 300 employés et est dirigée par le fondateur et PDG du groupe, Lei Jun.



Xiaomi a déclaré que son équipe chargée des véhicules électriques avait "mené une quantité massive de recherches sur les utilisateurs" au cours des cinq derniers mois. Elle a également rendu visite à des partenaires industriels tout en "poursuivant la définition du produit EV et la formation de l'équipe".



On a déjà hâte de savoir ce que prépare le groupe...



