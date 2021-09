Une vidéo montre un tas de coques MagSafe pour iPhone 13 Pro Max

Alors qu'ils ne sont pas encore annoncés, les iPhone 13 ont battu un nouveau record, celui du produit qui a connu le plus de rumeurs et de fuites avant son annonce officielle. Depuis quelques heures une nouvelle vidéo fait le buzz en montrant un stock de coque en silicone et compatible MagSafe pour les iPhone 13 Pro Max.

La vidéo a depuis été supprimée

C'est une confirmation supplémentaire que les prochains iPhone ne porteront pas le nom "iPhone 12S", mais bien "iPhone 13". Une vidéo initialement postée sur le compte Twitter de @PinkDon1 montre un stock impressionnant de coques en silicone compatibles MagSafe conçues pour l'iPhone 13 Pro Max.

Emballé dans des boîtes blanches avec des élastiques, il semblerait que ces accessoires viennent d'être livré chez un revendeur d'accessoire Apple ou se trouvent sur une plateforme logistique en attente d'expédition.



En bas de la coque on peut distinguer la mention : "iPhone 13 Pro Max" Silicone Case - MagSafe", ce qui signifie clairement que la matière de cette coque est en silicone et que celle-ci est compatible avec la technologie MagSafe, ce qui évite à l'utilisateur d'enlever sa coque à chaque fois qu'il veut recharger son iPhone en MagSafe.

Autre détail intéressant (et qui correspond avec ce qu'on a pu voir dans les précédentes rumeurs), c'est la taille de l'emplacement de l'appareil photo à l'arrière, celui-ci semble avoir été agrandit sur la coque. Pour rappel, plusieurs rapports ont affirmé qu'Apple pourrait élargir le module photo à l'arrière des iPhone 13, la coque que nous voyons ci-dessus semble avoir pris en compte cette modification.



Le compte Twitter qui a posté la vidéo l'a depuis supprimé, mais comme ce qui est posté sur internet reste toujours sur internet... Elle a été reprise par d'autres comptes qui la diffusent en masse à quelques jours de l'annonce officielle !

S'il est impossible de prouver l'authenticité des coques présentes sur cette courte vidéo, elles paraissent tout de même d'origine puisque le packaging ressemble fortement à celui d'Apple, mais restons méfiant, car les contrefaçons arrivent toujours à nous surprendre !