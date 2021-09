Apple enregistre un nouveau chargeur MagSafe pour l’iPhone 13

Il y a 9 heures (Màj il y a 9 heures)

Medhi Naitmazi

À environ une semaine du keynote de septembre d'Apple au cours duquel l'entreprise devrait présenter en grande pompe sa gamme iPhone 13, un nouveau dépôt auprès de la FCC nous indique que la firme prépare un nouveau chargeur MagSafe. Les rumeurs évoquaient une amélioration de la vitesse de charge, qui pourrait être réservée à l’iPhone 13.

Un nouvel accessoire pour charger sans fil les iPhone 13

Comme l'a noté sur Twitter un certain Dave Zatz, le nouveau chargeur MagSafe ajouté à la base de données FCC est le modèle A2548, tandis que la version actuelle du chargeur MagSafe introduite avec l'iPhone 12 en 2020 est identifiée comme A2140. L'échantillon a été soumis par Apple à la FCC le 13 août 2021, il y a moins d'un mois.

Malgré cette découverte, on ne distingue aucun changement significatif dans cette version du chargeur MagSafe. Apple met parfois à jour ses accessoires en raison de modifications parfois imperceptibles. Cependant, la FCC a testé le nouveau chargeur MagSafe avec huit modèles d'iPhone différents, ce qui est intriguant. Le document décrit les modèles d'iPhone A2341, A2172, A2176 et A2342 comme des "téléphone hérités", qui sont tous des modèles d'iPhone 12. Dans le même temps, le chargeur a également été testé avec quatre unités "Nouveau Téléphone" non identifiées, qui sont probablement les quatre nouveaux modèles 2021 avec l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

En juillet dernier, une rumeur suggérait que l'iPhone 13 intégrerait des aimants plus puissants pour la technologie MagSafe. En voici peut-être la preuve, ce que nous pourrons confirmer lors de la prochaine conférence dont l’annonce doit être faite dans les prochaines heures d’après nos sources. En attendant, vous trouverez le MagSafe d’Apple à 109€ ou des accessoires concurrents comme le Anker à moins de 50€.