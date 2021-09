Apple Pay a du mal à s'imposer pour les paiements en magasin

Avec Apple Pay, la firme de Cupertino a cherché à proposer un nouveau mode de paiement moderne et sécurisé grâce à la reconnaissance de l'empreinte digitale (Touch ID) ou à la reconnaissance faciale (Face ID). Si le paiement sans contact d'Apple sur l'iPhone, l'Apple Watch et le Mac a séduit des millions de clients à travers le monde, il n'en reste pas moins que le service a du mal à devenir une habitude au point de remplacer la bonne vieille carte bancaire !

Une étude affirme que les résultats d'Apple Pay sont peu valorisants

Avec Apple Pay, Apple a voulu provoquer un bouleversement dans le secteur des paiements physiques et en ligne. Si pour certaines personnes la carte bancaire est désormais de l'histoire ancienne et rangée au fond de sa poche de jean, pour d'autres le réflexe Apple Pay pour un paiement en magasin est loin d'être acquis.

Une enquête menée par PYMNTS (basée sur les réponses de 3671 consommateurs américains) explique que le paiement sans contact d'Apple rencontre une bonne dynamique comparée aux concurrents comme Google Pay ou Samsung Pay, mais malheureusement la croissance laisse à désirer !

Les données recueillies prouvent qu'Apple n'arrive pas à convaincre pour les transactions physiques, les statistiques affirment que 93,9% des personnes qui ont enregistré leur carte bancaire dans l'application Wallet n'utilisent pas le paiement Apple Pay en magasin.

Si ce chiffre peut paraître décourageant pour Apple, il n'en reste pas moins que l'enquête remarque que tous les concurrents de la firme de Cupertino sont impactés eux aussi par une absence d'intérêt pour les paiements en magasin.



Malgré tout, Apple Pay reste le paiement via smartphone le plus utilisé dans le monde, la firme de Cupertino détient 45,5% de part de marché dans ce secteur et celle-ci continue à évoluer. Apple a encore beaucoup à faire pour convaincre ses clients d'abonner la traditionnelle carte bancaire pour un mode de paiement plus moderne depuis la puce NFC de l'iPhone ou celle de l'Apple Watch.

De toute façon, quand on goûte à Apple Pay, il est difficile revenir en arrière en saisissant le code sur le terminal de paiement électronique ou en approchant sa CB du TPE.