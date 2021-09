L'application OQEE by Free sur Apple TV se met à jour

Si vous êtes abonnés Freebox et que vous avez choisi l'Apple TV 4K, vous avez accès à l'application OQEE by Free, c'est l'app qui vous permet d'accéder aux chaines en direct, au service replay, au contrôle du direct ou encore au start-over. Se préoccupant de la qualité et de la fiabilité, Free met régulièrement à jour son application tvOS. Découvrez les améliorations et correctifs de la dernière version de l'app.

OQEE by Free se met à jour

Free vient d'annoncer hier soir une importante mise à jour de son application OQEE by Free sur l'Apple TV. Les abonnés vont pouvoir profiter d'une meilleure expérience utilisateur avec plusieurs améliorations, mais surtout correctifs qui provoquaient parfois quelques imperfections dans l'affichage.

Les améliorations

Dans cette nouvelle version, Free propose cinq améliorations qui vont vous faciliter pour la plupart l'utilisation de l'application tvOS :

Ajout de la ligne « Reprendre avec le profil de … » dans l'onglet « Pour vous »

« Reprendre avec le profil de … » dans l'onglet « Pour vous » Visualisez dès maintenant les programmes à venir depuis la liste des chaînes pendant que vous regardez la chaine de télévision en direct

Pour mieux anticiper la publicité et éviter que votre enregistrement soit trop court, vous pouvez désormais ajouter autant de marge que vous le voulez au début et à la fin de votre enregistrement

la publicité et que votre enregistrement soit trop court, vous pouvez désormais ajouter autant de marge que vous le voulez au et à la de votre enregistrement Dans un objectif de visibilité, OQEE by Free affiche désormais le numéro de la version installée dans les réglages de l'app

installée dans les réglages de l'app Prise en charge du défilement rapide des chaînes quand vous restez appuyer sur le programme + ou programme - de la télécommande by Free pour l'Apple TV 4K

Les développeurs ont aussi écouté les retours de la communauté pour résoudre quelques anomalies qui étaient présentes dans l'application OQEE by Free sur tvOS, voici la liste des correctifs qu'apporte cette nouvelle version :

Suppression du chevauchement entre le logo de la chaine et le titre du contenu en cours de diffusion

entre le logo de la chaine et le titre du contenu en cours de diffusion Dans la liste des chaines, on retrouve désormais une meilleure précision de la position des chaines lors du défilement rapide

L'application OQEE by Free sur iOS et iPadOS est aussi mise à jour

L'application OQEE by Free n'est pas présente que sur tvOS, elle est aussi disponible sur iOS et iPadOS en exclusivité pour les abonnés aux offres Freebox Pop et Freebox Delta.

En simultanée, les développeurs ont également publié une nouvelle mise à jour pour OQEE by Free sur iPhone et iPad, voici la liste des améliorations :

Suivant votre profil, vous allez retrouver de nouvelles recommandations dans l'onglet « En direct »

dans l'onglet « En direct » Changement de design pour les boutons : Se déconnecter, s'abonner, supprimer un profil et résilier un abonnement

pour les boutons : Se déconnecter, s'abonner, supprimer un profil et résilier un abonnement Comme pour l'app tvOS, OQEE by Free sur iPhone et iPad vous affichera auss i le numéro de la version que vous avez installée, elle se trouvera dans les réglages

que vous avez installée, elle se trouvera dans les réglages Une toute nouvelle animation va apparaitre lors du lancement de l'application, ça va être la surprise dès la première ouverture !

Les correctifs

Vous n'aurez plus la barre blanche avec l'heure pendant une lecture vidéo

Suppression du chevauchement entre le logo de la chaine et le titre du contenu en cours de diffusion

entre le logo de la chaine et le titre du contenu en cours de diffusion Dans la liste des chaines, on retrouve désormais une meilleure précision de la position des chaines lors du défilement rapide

L'application OQEE by Free est une application gratuite téléchargeable sur l'App Store iOS, iPadOS et tvOS. Elle est disponible pour le moment que pour les abonnés Freebox Pop et Freebox Player. Pour les autres, l'application Molotov TV peut être une bonne solution pour profiter des chaines TV en direct sur son iPhone, iPad et Apple TV.



