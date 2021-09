Un magnifique concept d'iPod 2021 pour fêter ses 20 ans

Alban Martin

Vous le savez peut-être, le renouveau d'Apple a eu lieu il y a 20 ans avec le lancement de l'iPod le 23 octobre 2001. Redéfinissant le baladeur MP3 avec brio, l'iPod a conquis des millions de clients, avant de laisser sa place à l'iPhone, son évolution ultime qui trône en haut de tous les classements depuis 2007. Et si Apple relançait son baladeur en 2021 ? Voici un concept qui permet d'imaginer ce à quoi il pourrait ressembler.

Un iPod de luxe !

Créé par Andrea Copellino, le concept iPod 2021 est magnifique. Avec des bords en acier inoxydable et un dos en verre pour permettre le chargement sans fil, c'est sans aucun doute le plus beau iPod jamais conçu. Les fans auront reconnu la touche "iPhone 12 Pro" qui sied très bien au petit baladeur qui conserve une molette cliquable

Copellino note qu'il a rafraîchi la partie interface parce que le logiciel d'origine de l'iPod a pris un coup de vieux. Mais il y a un changement qui sera sûrement beaucoup plus controversé.

Cette année, l'iPod aura 20 ans, et si Apple fabriquait un nouvel iPod Classic redessiné pour célébrer ce 20e anniversaire ? Cela aurait-il même un sens pour eux ? Quoi qu'il en soit, voici mon concept d'iPod pour l'année 2021, qui suit la nouvelle esthétique de conception d'Apple, prend en charge les AirPod, mais manque une caractéristique spécifique du passé.

Cette fonctionnalité manquante est une prise casque. Parce que nous sommes en 2021, bien sûr, et les AirPods sont partout. Apple demanderait très probablement aux utilisateurs d'acheter des écouteurs sans fil pour écouter leur musique – à moins qu'elle ne les offre pour l'édition anniversaire des 20 ans. On peut toujours rêver, non ?



Quoi qu'il en soit, ce concept nous fait rêver et pourrait trouver un certain public avide de musique et même de vidéo sans pour autant débourser près de 1000€ avec les derniers iPhone.