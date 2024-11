Apple Intelligence : 2 publicités humoristiques pour fêter sa sortie sur Mac

Apple vient de publier deux mises en scène sur le ton de l'humour au travail pour faire de la pub à Apple Intelligence. Les outils d'écriture sur Mac sont les stars de ces quelques minutes. Une première idée de l'utilité d'Apple Intelligence au quotidien.

Avec la sortie récente d'iOS 18.1, on peut enfin découvrir les capacités d'Apple Intelligence. Une sortie en plusieurs étapes sur iOS, iPadOS et macOS. Parmi la liste des fonctionnalités, on retrouve les outils d'écriture qui permettent de modifier un texte d'un seul clic.

Apple propose plusieurs styles en plus d'une fonction de résumé de texte pour simplifier sa lecture. Maintenant que c'est disponible pour tous, il est temps pour la marque de faire de la publicité pour promouvoir Apple Intelligence. C'est justement le cas aujourd'hui avec la mise en ligne sur YouTube de deux petites vidéos humoristiques sur l'utilisation des outils d'écriture sur Mac.



Dans la première vidéo, on découvre un employé d'une société qui se sert d'Apple Intelligence pour aborder le sujet d'une réunion dans laquelle il était un peu distrait. Grâce à Apple Intelligence, il peut en quelques secondes avoir accès aux points les plus importants de toute la réunion, simplement en activant l'option Points clés sur son Mac. Un cas pratique parmi tant d'autres.

Dans la seconde vidéo, un autre employé se sert d'Apple Intelligence pour reformuler de manière professionnelle un mail destiné à une collègue qui lui vole visiblement son repas du midi dans le frigo en salle de pause. Une astuce qui lui évitera d'écrire un mail injurieux qui pourrait lui causer du tort.