Twitter teste un nouveau design bord à bord sur iOS

Il semblerait que les développeurs de l'application mobile de Twitter soient très efficaces ces derniers temps. En effet, de nombreuses mises à jour surviennent, amenant soit de nouvelles fonctionnalités, soit des améliorations notables pour l'expérience utilisateur.

Cette fois, c'est au niveau du design que l'équipe du réseau social s'intéresse, et plus particulièrement sur l'application iOS. La timeline met désormais l'accent sur les photos, les vidéos et les GIFs...

Twitter a confirmé aujourd'hui qu'il teste actuellement un nouveau design sur iOS avant une éventuelle version complète : on retrouve une mise en avant des photos, des vidéos et des GIFs.



Reste désormais à savoir quand Twitter prévoit de déployer ce nouveau design à tous les utilisateurs !

Now testing on iOS:



Edge to edge Tweets that span the width of the timeline so your photos, GIFs, and videos can have more room to shine. pic.twitter.com/luAHoPjjlY