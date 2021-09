Apple tease iOS 15 avant la version finale avec 8 astuces

Il y a 2 heures

Alban Martin

1



Avant le keynote de la semaine prochaine, Apple a commencé à teaser les utilisateurs d'iPhone sur les fonctionnalités à venir d'iOS 15 à l'aide d'une notification de l'application Astuces.



Certains utilisateurs comme notre cher Julien ont vu la bannière nommée "Découvrez les nouveautés que contient iOS 15" apparaître sur leur téléphone.

Des astuces sommaires pour iOS 15

La suite de la notification indique : "Découvrez les nouvelles fonctionnalités qui vous aideront à rester connecté et à vous concentrer."

En appuyant sur la notification ou en ouvrant l'app Astuces, les utilisateurs font un bref tour d'horizon des fonctionnalités à venir, notamment la réduction du bruit de fond, la nouvelle section "Partagé avec vous" dans les applications, les groupes d'onglets dans Safari, le texte en direct dans les photos, la traduction à l'échelle du système, le mode Concentration, les résumés de notification et les instructions de marche en réalité augmentée dans Plans.

Après la visualisation, l'aperçu ‌iOS 15‌ est présenté dans la section "Collections" de l'application Astuces, au-dessus d'un aperçu similaire publié par Apple avant la sortie d'iOS 14.



Apple devrait lancer ‌iOS 15‌ en version finale ce mois-ci, et les nouveaux iPhone 13 seront probablement livrés avec une version préinstallée du système d'exploitation. En général, il faut compter une semaine après la présentation des iPhone pour voir le firmware déployé au grand public.



Rappelons que le keynote "California Streaming" de cette année a lieu le 14 septembre, en direct et en français sur iPhoneSoft à partir de 19 heures. En attendant, retrouvez les 250 nouveautés d'iOS 15 ainsi que nos astuces pour Safari, Live Text, FaceTime et plus encore.